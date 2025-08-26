США пропонували РФ енергетичні угоди як стимул для миру в Україні — ЗМІ

Під час переговорів, що відбулися цього місяця з метою досягнення миру в Україні, представники урядів США та Росії обговорили кілька енергетичних угод.

Про це повідомляє агентство Reuters.

США запропонували РФ енергетичні стимули для закінчення війни

За інформацією джерел, ці угоди були запропоновані як стимули, щоб спонукати Кремль погодитися на мир в Україні, а Вашингтон – пом’якшити санкції проти Росії.

Три джерела повідомили, що посадовці обговорили можливість повернення Exxon Mobil до російського нафтогазового проєкту Сахалін-1.

Чотири джерела також повідомили, що було порушено питання про можливість закупівлі Росією американського обладнання для своїх проєктів з виробництва скрапленого природного газу, зокрема Арктик ЗПГ-2, який перебуває під західними санкціями.

Ще одна ідея полягала в тому, щоб США придбали у Росії атомні криголами.

Відповідні переговори відбулися під час візиту американського посланника Стіва Віткоффа до Москви на початку цього місяця, коли він зустрівся з лідером Росії Володимиром Путіним і його інвестиційним посланником Кирилом Дмитрієвим.

Ці угоди також коротко обговорювалися на саміті на Алясці 15 серпня.

— Білий дім дуже хотів вийти з заголовками після саміту на Алясці, оголосивши про велику інвестиційну угоду. Так Трамп відчуває, що він чогось досяг, – сказало одне з джерел.

У той же день, коли відбувся саміт на Алясці, Путін підписав указ, який може дозволити іноземним інвесторам, зокрема Exxon Mobil, повернути частки в проєкті Сахалін-1.

Це залежить від того, чи вживуть іноземні акціонери заходів для підтримки скасування західних санкцій проти Росії.

Exxon вийшла з російського бізнесу в 2022 році після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, зазнавши збитків у розмірі $4,6 млрд.

Одне з джерел повідомило, що Вашингтон прагне спонукати Росію купувати американські технології замість китайських в рамках ширшої стратегії віддалення Китаю та послаблення відносин між Пекіном і Москвою.

Нагадаємо, 21 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що зможе оцінити можливість досягнення миру в Україні протягом двох тижнів.

