Удари дронів по російських НПЗ вивели з ладу 17% потужностей – Reuters

Україна посилила атаки дронами по російських нафтопереробних заводах та експортній інфраструктурі, завдаючи ударів по найважливішому сектору економіки диктатора Володимира Путіна.

За підрахунками агентства Reuters, атаки вивели з ладу щонайменше 17% нафтопереробних потужностей Росії.

Удари по НПЗ РФ: які збитки в агресора

Дронові атаки порушили переробку нафти й експорт із Росії. Крім того, це спричинило дефіцит у деяких регіонах РФ. Удари стали реакцією на просування Москви на фронті та масовані атаки по українській енергетиці.

Зараз дивляться

Як пише агентство, Київ показує, що здатний давати відповідь, поки США намагаються організувати мирну угоду.

За підрахунками Reuters, українські атаки на десять заводів порушили роботу щонайменше 17% нафтопереробних потужностей Росії, або 1,1 млн барелів на добу.

Експерти вважають, що Україна так намагається підвищити свої позиції в можливих мирних переговорах і спростувати думку про нібито програну війну після зустрічі Трампа й Путіна на Алясці.

Водночас війна дронів спричинила зростання експорту сирої нафти, що співпало з тиском США на Китай і Індію щодо скорочення закупівель у РФ, а удари збіглися з піком сезонного попиту на бензин від туристів і фермерів.

У липні Москва посилила обмеження на експорт бензину через зростання внутрішнього попиту, що призвело до дефіциту палива в південних регіонах Росії, на окупованих територіях України та на Далекому Сході. У Владивостоці виникли довгі черги на заправках, хоча влада пояснює це напливом туристів.

Експерт Carnegie Russia Eurasia Center Сергій Вакуленко зазначив, що російські НПЗ втратили лише частину потужностей, проте це все одно може створити проблеми з внутрішніми поставками палива.

Чверть бюджетних надходжень Росія отримує від продажу нафти й газу, що дозволяє збільшувати військові витрати на 25% і виводить їх на рекордний рівень із часів холодної війни.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.