Міністр фінансів Росії Антон Силуанов повідомив президенту РФ Володимиру Путіну, що економічне зростання країни у 2025 році може впасти майже вдвічі та скласти лише 1,5%.

Про це пише видання The Moscow Times.

Економіка РФ різко уповільнилася

За словами Силуанова, замість очікуваного зростання ВВП на рівні 2,5% у 2025 році Росія отримає лише 1,5%. Для порівняння, у 2024 році економіка країни зросла на 4,1%.

Несировинна промисловість, яка у 2024 році показала приріст на 8,5%, у 2025-му збільшиться лише на 3%. Загальне промислове виробництво також демонструє спад динаміки – прогнозується лише 2% приросту проти 4,3-4,6% у 2023-2024 роках.

Силуанов пояснив таке гальмування “жорсткими умовами грошово-кредитної політики” Центробанку.

Регулятор підняв ключову ставку до рівня початку 2000-х, аби стримати інфляцію, яка зросла після військового “перегріву” економіки.

За останні три роки на війну Росія витратила понад 20 трлн рублів, що спровокувало значний стрибок цін.

Статистика Росстату свідчить: у першому півріччі 2025 року економіка зросла лише на 1,2%, а у другому кварталі – на 1,1%. Промисловість додала 2% проти 4,6% торік, а реальні зарплати збільшилися всього на 3,8% проти майже 10% у 2024 році.

Прогноз МВФ ще більш песимістичний

За прогнозом МВФ, до кінця року ВВП Росії може зрости лише на 0,9%. Це утричі повільніше за темпи світової економіки та вп’ятеро повільніше за Китай.

Аналітики наголошують, що російський бізнес перебуває під серйозним тиском через наслідки війни, санкції Заходу, дефіцит робочої сили та високі кредитні ставки.

Головний економіст компанії Т-Інвестиції Софія Донець вважає, що Росія стоїть на межі рецесії. На її думку, економічна “зима” може затягнутися до кінця 2026 – початку 2027 року, коли країна досягне “найхолоднішої точки” перед відновленням.

Російська економіка останні роки демонструвала тимчасове зростання на тлі масованих військових витрат і державних вливань, однак зараз наслідки війни та санкцій призводять до відчутного сповільнення темпів розвитку.

