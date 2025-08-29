Партизани Атеш провели операцію на залізничній гілці в Костромі, знищивши релейну шафу та паралізувавши постачання для військових заводів.

Про це повідомляється у Telegram-каналі партизанського руху Атеш.

Диверсія на залізниці в Костромі: що відомо

Залізнична мережа Костроми використовується для транспортування пального, військової техніки та компонентів на військові заводи в центральних регіонах Росії.

Руйнування системи управління рухом спричиняє збої у графіку та затримки постачань, що підриває стабільність усієї логістичної мережі армії РФ.

— Кострома – це не прикордонний регіон, а глиб Росії. Тим відчутніший удар: ворог переконував себе, що тут йому нічого не загрожує. Але тепер під ногами окупантів палає земля навіть там, де вони вважали себе у безпеці, – зазначили в Атеш.

Операція в Костромі стала черговою в серії диверсій партизанського руху проти російської військової логістики.

У липні партизани влаштували диверсію під Тулою, знищивши релейну шафу, що порушило постачання зброї та техніки з тульських заводів на фронт.

Також агенти Атеш здійснили диверсію на залізничній лінії між Сафоновим і Новоолексіївкою в окупованій частині Херсонської області, порушивши ключову логістику російських військ на Запорізькому напрямку.

Крім того, партизани влаштували низку диверсій у тимчасово окупованих районах Запорізької області.

Уночі проти 24 серпня Атеш знищили трансформаторну шафу на залізничній гілці біля Черкеська в Карачаєво-Черкеській Республіці, порушивши постачання військових вантажів для частин і нацгвардії РФ в регіоні.

