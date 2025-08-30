У ніч на 30 серпня сили Головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували підземний склад вибухових речовин на території ПАТ Алексинський хімічний комбінат у місті Алексин, Тульська область Росії.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, посилаючись на джерела у розвідці.

ГУР уразили Алексинський хімічний комбінат: що відомо

За даними джерел, у захищеному сховищі зберігався піроксиліновий порох, який використовується у виробництві боєприпасів для стрілецької зброї, артилерійських систем та окремих ракетних двигунів.

Місцеві жителі повідомляли про серію потужних вибухів, після чого на місце події прибули пожежні машини та швидка допомога.

У відомстві наголосили, що операції з нейтралізації військово-промислового комплексу РФ триватимуть на всій території Росії та поза її межами.

Нагадаємо, спецпризначенці Головного управління розвідки України уразили на території тимчасово окупованого Криму російську радіолокаційну станцію 91Н6Е зі складу зенітного комплексу С-400 Тріумф.

Ураження військового об’єкта стратегічного значення значно ускладнює можливості противника у веденні повітряної розвідки та захисті позицій.

