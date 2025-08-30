У Литві встановили так звані зуби дракона неподалік від кордону Російської Федерації та Білорусі.

Фортифікації у Литві на кордоні з РФ і Білоруссю

Як повідомляє Литовська армія, “зуби дракона” розмістили на невикористовуваних прикордонних пунктах Шумскас, Лаворішкес, Райгардас, Латежеріс на кордоні з Білоруссю.

Водночас фортифікаційні споруди з’явилися у Литві на невикористовуваному прикордонному пункті Романішкес на кордоні з Росією та в деяких інших місцях.

Зараз дивляться

Як зазначають в армії Литви, розміщення “зубів дракона” не пов’язано зі спільними навчаннями Росії та Білорусі Захід, адже це планові заходи у рамках проєкту Балтійської лінії оборони.

Литовські військові пояснили, що це невелика частина довгострокового плану контрмобільності, який знизить і обмежить можливості військової техніки фізично в’їхати на територію Литви з боку Білорусі та Росії.

Останнім часом щонайменше два рази дрони з білоруської території залітали до Литви. 10 липня – це був російський безпілотник Гербера без вибухівки, а 28 липня – дрон з вибухівкою у 2 кг, який пролетів над Вільнюсом і впав на полігоні за 100 км від кордону.

У відповідь на інцидент Литва підсилила протиповітряну оборону, оголосивши про плани зміцнення кордону та закупівлі обладнання для боротьби з безпілотниками.

Фото: Литовська армія

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.