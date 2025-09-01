У Британії набирає обертів скандал навколо 38-річної агентки похоронного бюро, яка зберігала тіла померлих немовлят у себе вдома – серед домашніх тварин і дитячих мультфільмів.

Жінку вже відсторонили від роботи в моргах і державних пологових будинках.

Забирала мертвих немовлят додому: що відомо

38-річна Емі Аптон, засновниця служби підтримки сімей, які втратили дітей, Florrie’s Army, запевняла, що допомагає сім’ям у найважчі хвилини.

Однак з’ясувалося, що тіла малюків зберігалися не в належних умовах і без відома батьків.

– Ситуація викрила прогалини в регулюванні похоронної індустрії Англії, де немає обов’язкових стандартів і контролю, – йдеться в повідомленні.

Сама Аптон заявляє, що за вісім років роботи отримала всього дві скарги.

32-річна Зої Уорд розповіла BBC, що втратила тритижневого сина Блю в 2021 році. Малюк помер від ушкодження мозку.

Жінка звернулася до похоронної служби Florrie’s Army. Тіло дитини забрав представник організації прямо з лікарні, і Зої була впевнена, що її син перебуває в належних умовах.

Але те, що вона побачила наступного дня, перевернуло її уявлення.

Аптон зустріла її не в спеціальному приміщенні, а у вітальні власного будинку. У дитячому кріслі поруч з нею лежало тіло Блю. А з телевізора долинали дитячі мультфільми.

У кімнаті був безлад. На дивані Зої побачила ще одну мертву дитину. Вона відразу зателефонувала своїй матері, яка зв’язалася з іншим похоронним агентом, і тіло Блю забрали.

З подібною ситуацією зіткнулися подружжя Шерон і Пол (імена змінені). Вони втратили дочку на початку цього року. Дівчинка народилася мертвою в лікарні Святого Джеймса в Лідсі.

Подружжя звернулося до Florrie’s Army через знайомих. Емі Аптон запевнила їх, що тіло дитини буде перебувати в її бюро до похорону.

Але через тиждень після передачі тіла вона зізналася: дитина весь цей час була не в ритуальному закладі, а у неї вдома.

Шерон і Пол запевняють: вони не давали дозволу на це.

За інформацією BBC, у Аптон є так зване «холодне ліжечко» – спеціальний пристрій для тимчасового зберігання тіл немовлят в домашніх умовах.

Як з’ясувалося, похоронна індустрія в Англії та Уельсі фактично не регулюється: закони не визначають, як і де повинні зберігатися тіла, а вимог до кваліфікації ритуальних агентів немає.

У країні діють дві основні професійні асоціації — Національна асоціація похоронних бюро (NAFD) і Національне товариство незалежних похоронних бюро (SAIF).

Вони розробили загальний кодекс поведінки, згідно з яким учасники зобов’язані проходити регулярні перевірки і умов зберігання, і процедур.

Цей кодекс, зокрема, вимагає, щоб тіла померлих зберігалися в стерильних приміщеннях при температурі від +4 до +7°C.

Членство в професійних організаціях є добровільним, і Емі Аптон не входить до жодної з них.

Медичний центр Лідса заявив, що ще навесні позбавив Емі Аптон доступу до моргів і пологових відділень.

Представники поліції інформацію про порушення кримінальної справи поки не підтверджують, але заявили, що обговорюють цю ситуацію.

Джерело : BBC Україна

