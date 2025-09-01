У Британії похоронний агент зберігала померлих немовлят у себе вдома
- 38-річну агентку похоронного бюро відсторонили від роботи в лікарнях та моргах.
- Виявлено зберігання тіл немовлят у приватному будинку без відома батьків.
- Скандал оголив відсутність обов’язкових стандартів у похоронній індустрії Англії.
У Британії набирає обертів скандал навколо 38-річної агентки похоронного бюро, яка зберігала тіла померлих немовлят у себе вдома – серед домашніх тварин і дитячих мультфільмів.
Жінку вже відсторонили від роботи в моргах і державних пологових будинках.
Забирала мертвих немовлят додому: що відомо
38-річна Емі Аптон, засновниця служби підтримки сімей, які втратили дітей, Florrie’s Army, запевняла, що допомагає сім’ям у найважчі хвилини.
Однак з’ясувалося, що тіла малюків зберігалися не в належних умовах і без відома батьків.
– Ситуація викрила прогалини в регулюванні похоронної індустрії Англії, де немає обов’язкових стандартів і контролю, – йдеться в повідомленні.
Сама Аптон заявляє, що за вісім років роботи отримала всього дві скарги.
32-річна Зої Уорд розповіла BBC, що втратила тритижневого сина Блю в 2021 році. Малюк помер від ушкодження мозку.
Жінка звернулася до похоронної служби Florrie’s Army. Тіло дитини забрав представник організації прямо з лікарні, і Зої була впевнена, що її син перебуває в належних умовах.
Але те, що вона побачила наступного дня, перевернуло її уявлення.
Аптон зустріла її не в спеціальному приміщенні, а у вітальні власного будинку. У дитячому кріслі поруч з нею лежало тіло Блю. А з телевізора долинали дитячі мультфільми.
У кімнаті був безлад. На дивані Зої побачила ще одну мертву дитину. Вона відразу зателефонувала своїй матері, яка зв’язалася з іншим похоронним агентом, і тіло Блю забрали.
З подібною ситуацією зіткнулися подружжя Шерон і Пол (імена змінені). Вони втратили дочку на початку цього року. Дівчинка народилася мертвою в лікарні Святого Джеймса в Лідсі.
Подружжя звернулося до Florrie’s Army через знайомих. Емі Аптон запевнила їх, що тіло дитини буде перебувати в її бюро до похорону.
Але через тиждень після передачі тіла вона зізналася: дитина весь цей час була не в ритуальному закладі, а у неї вдома.
Шерон і Пол запевняють: вони не давали дозволу на це.
За інформацією BBC, у Аптон є так зване «холодне ліжечко» – спеціальний пристрій для тимчасового зберігання тіл немовлят в домашніх умовах.
Як з’ясувалося, похоронна індустрія в Англії та Уельсі фактично не регулюється: закони не визначають, як і де повинні зберігатися тіла, а вимог до кваліфікації ритуальних агентів немає.
У країні діють дві основні професійні асоціації — Національна асоціація похоронних бюро (NAFD) і Національне товариство незалежних похоронних бюро (SAIF).
Вони розробили загальний кодекс поведінки, згідно з яким учасники зобов’язані проходити регулярні перевірки і умов зберігання, і процедур.
Цей кодекс, зокрема, вимагає, щоб тіла померлих зберігалися в стерильних приміщеннях при температурі від +4 до +7°C.
Членство в професійних організаціях є добровільним, і Емі Аптон не входить до жодної з них.
Медичний центр Лідса заявив, що ще навесні позбавив Емі Аптон доступу до моргів і пологових відділень.
Представники поліції інформацію про порушення кримінальної справи поки не підтверджують, але заявили, що обговорюють цю ситуацію.