У 2023–2024 роках китайські компанії поставили російським фірмам матеріали та деталі для виробництва дронів на суму щонайменше 47 млн фунтів стерлінгів ($63 млн).

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на аналіз даних світової торгівлі компанії Sayari.

Китай постачає Росії деталі для дронів

За даними розслідування, майже чверть вартості цих постачань – 10,7 млн фунтів стерлінгів ($14,35 млн) – надійшла російським компаніям, що перебувають під санкціями та пов’язані з виробництвом іранських безпілотників Shahed.

У матеріалі зазначається, що серед експортованих Китаєм до Росії товарів були авіаційні двигуни, мікрочипи, металеві сплави, об’єктиви для камер, скловолокно, емульсійні сполучні речовини для скловолокна та нитки з вуглецевого волокна.

Усе це є ключовими компонентами для виробництва безпілотників.

Загалом видання виявило 97 китайських постачальників, серед яких такі компанії, як:

Changzhou Utek Composite;

Taishan Fiberglass;

Jilin Hongsheng Trading;

Yongji Rongdu Commercial and Trading;

Hebei Jigao.

Вони безпосередньо постачали продукцію зі скловолокна та вуглецевого волокна російським фірмам, що працюють в Алабузі та виробляють дрони Герань і Shahed.

Журналісти також з’ясували, що за три місяці 2023 року китайська компанія Ningbo Peak Cloud Import and Export поставила російському Уральському заводу цивільної авіації літаки та авіаційні двигуни на суму 3 млн фунтів стерлінгів.

Серед поставленого обладнання був розвідувальний комплекс Forpost, який використовується для спостереження за переміщенням військ і ударами по критичній інфраструктурі.

Серед російських компаній, які закуповують у Китаї необхідні компоненти для дронів, також є Акметрон, PT Electronic, PT Elektronik та Radioline.

