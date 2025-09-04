Президент США Дональд Трамп незадоволений тим, що Угорщина та Словаччина купують російську нафту і цим фінансують російську воєнну економіку.

Про це 4 вересня на пресконференції у Парижі заявив президент України Володимир Зеленський.

Російська нафта купується Європою

– Президент Трамп дуже незадоволений, що російська нафта купується Європою. Є дві країни – це Угорщина і Словаччина, – сказав Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Український президент нагадав, що саме Угорщина та Словаччина скаржились Трампу на українські дронові атаки по російській енергетичній інфраструктурі, через що вони не можуть отримувати нафту.

– Я хочу всім нагадати, коли Росія атакувала нашу енергетику, ми у відповідь атакували їхню енергетику, на якій вони заробляють гроші й потім витрачають ці гроші на зброю. Саме ці дві країни (Угорщина і Словаччина, — Ред.) жалілись Трампу на те, що Україна зменшує можливості отримання нафти з РФ, — зазначив Володимир Зеленський.

Президент задоволений тим, що зараз Америка абсолютно відкрито називає країни, які продовжують купувати російську нафту, чим допомагають путінській воєнній машині.

Зеленський наголосив, що це треба зупинити.

Вночі 13 серпня українські дрони атакували нафтоперекачувальну станцію Унеча, що в Брянській області Росії. Ця станція є частиною міжнародного магістрального нафтопроводу Дружба.

22 серпня українські дрони повторно атакували нафтоперекачувальну станцію Унеча.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розкритикував удари по нафтопроводу Дружба. За його словами, “Україна здійснила серйозні атаки на наше енергопостачання. Атака на енергетичну безпеку – це атака на суверенітет”.

