Британія надала Україні допомогу на понад £1 млрд за рахунок активів РФ – Гілі
Кошти, отримані від заморожених активів РФ, використані для оплати зброї та військової підтримки України на суму понад 1 млрд фунтів стерлінгів.
Про це йдеться в заяві британського уряду за підсумками візиту міністра оборони Джона Гілі до Києва 3 вересня.
Підтримка України за рахунок заморожених російських активів
Йдеться про постачання сотень тисяч артилерійських боєприпасів, сотень ракет до систем протиповітряної оборони, запасних частин, а також укладання нових контрактів на технічне обслуговування і ремонт обладнання і транспортних засобів.
– Понад 1 млрд фунтів військової підтримки вже профінансовано за рахунок заморожених російських активів, а за останні 50 днів ми прискорили постачання критично важливого обладнання та спорядження українським військовим, – сказав Гілі.
За останні 50 днів Британія надала Україні:
- 4,7 млн патронів до стрілецької зброї;
- 60 тис. артснарядів, ракет і ракетних снарядів;
- понад 2 500 безпілотників;
- понад 200 систем радіоелектронної боротьби;
- 100 одиниць легкого озброєнням;
- 30 транспортних засобів;
- додаткове обладнання для протидії дронам і ППО.
В уряді зауважили, що Британія залишається відданою забезпеченню справедливого та тривалого миру в Україні, виділивши цього року 4,5 млрд фунтів стерлінгів на військову підтримку, зокрема 2,26 млрд фунтів надано у вигляді кредиту через Фонд прискорених надзвичайних доходів, який погашається за рахунок коштів від заморожених російських активів.
– Зростання співпраці між оборонними секторами Великої Британії та України є результатом 100-річного партнерства, підписаного між країнами в січні, – мовиться в повідомленні.
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі перебував з візитом в Україні 3 вересня для координації основних питань наступного засідання у форматі Рамштайн, призначеного на 9 вересня.