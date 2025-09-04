Кошти, отримані від заморожених активів РФ, використані для оплати зброї та військової підтримки України на суму понад 1 млрд фунтів стерлінгів.

Про це йдеться в заяві британського уряду за підсумками візиту міністра оборони Джона Гілі до Києва 3 вересня.

Підтримка України за рахунок заморожених російських активів

Йдеться про постачання сотень тисяч артилерійських боєприпасів, сотень ракет до систем протиповітряної оборони, запасних частин, а також укладання нових контрактів на технічне обслуговування і ремонт обладнання і транспортних засобів.

– Понад 1 млрд фунтів військової підтримки вже профінансовано за рахунок заморожених російських активів, а за останні 50 днів ми прискорили постачання критично важливого обладнання та спорядження українським військовим, – сказав Гілі.

За останні 50 днів Британія надала Україні:

4,7 млн патронів до стрілецької зброї;

60 тис. артснарядів, ракет і ракетних снарядів;

понад 2 500 безпілотників;

понад 200 систем радіоелектронної боротьби;

100 одиниць легкого озброєнням;

30 транспортних засобів;

додаткове обладнання для протидії дронам і ППО.

В уряді зауважили, що Британія залишається відданою забезпеченню справедливого та тривалого миру в Україні, виділивши цього року 4,5 млрд фунтів стерлінгів на військову підтримку, зокрема 2,26 млрд фунтів надано у вигляді кредиту через Фонд прискорених надзвичайних доходів, який погашається за рахунок коштів від заморожених російських активів.

– Зростання співпраці між оборонними секторами Великої Британії та України є результатом 100-річного партнерства, підписаного між країнами в січні, – мовиться в повідомленні.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі перебував з візитом в Україні 3 вересня для координації основних питань наступного засідання у форматі Рамштайн, призначеного на 9 вересня.

