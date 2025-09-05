У ніч на 5 вересня українські дрони вдарили по Рязанському нафтопереробному заводу (НПЗ).

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Атака на Рязанський НПЗ

За попередніми даними зафіксовано влучання в установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6, орієнтовна потужність якої становить 6 млн тонн нафти на рік.

Зараз дивляться

Рязанський НПЗ переробляє 17,1 млн тонн нафти на рік та входить до четвірки найбільших нафтопереробних заводів Російської Федерації. Завод виготовляє бензин, дизель, реактивне пальне, скраплені гази та інші нафтопродукти.

Цей НПЗ живить російську окупаційну армію.

Атаки на російські цілі

Також українські дрони вдарили по позиціях двох дивізіонів ЗРК С-400 Тріумф у Калузькій області Росії. За попередніми даними, є влучання в командно-штабну машину та пункт управління.

Підрозділи СБУ також успішно атакували склад інженерних боєприпасів та БпЛА російських військ в окупованому Луганську. Там відбулася вторинна детонація з масштабною пожежею.

Удари по ворожих цілях на території РФ та в Луганську завдали підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, Головного управління розвідки у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

16 серпня повідомлялося, що на НПЗ у Волгограді сталася пожежа і над ним піднявся густий чорний дим.

У Рязанській області стався вибух у пороховому цеху заводу Еластик, який спеціалізується на виробництві зброї і боєприпасів.

Факти ICTV дізналися, скільки нафтопереробних заводів у Росії, як вони називаються та де саме розташовані.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.