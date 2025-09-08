Українські воїни завдали удару по нафтоперекачувальній станції Второво у Володимирській області Росії вночі у неділю, 7 вересня.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр).

Удар по Второво у Росії – які наслідки

– Паливо в Москві трохи збоїть, кажуть. НПС Второво, Транснефть (Пенкіно, Володимирська область, РФ) трохи попсувалася, – зазначив Мадяр.

За його словами, бійці 14 полку Сил безпілотних систем ЗСУ атакували нафтоперекачувальну станцію Второво на території Росії.

– Бензин стає рідиною дефіцитною, а газ і нафта – легкозаймистими, – стверджує Мадяр.

НПС Второво – проміжна продуктоперекачувальна станція (ППС), що входить до інфраструктури ПАТ Транснефть.

Вона відіграє ключову роль у транспортуванні нафтопродуктів і є важливим компонентом інвестиційного проєкту Північ, спрямованого на розвиток трубопровідної інфраструктури та збільшення експортних потужностей.

