Союзники НАТО вирішили розпочати операцію Східний вартовий (Eastern Sentry) для зміцнення східного флангу після заходу російських дронів у повітряний простір Польщі.

Про це на брифінгу сказав генсек НАТО Марк Рютте.

НАТО розпочне нову місію

Він нагадав, що зранку у середу, 10 вересня, численні російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі. Країна активувала засоби протиповітряної оборони та забезпечила оборону країни НАТО.

За словами Рютте, російські дрони й раніше порушували простір країн НАТО, як от Румунії, Естонії, Литви й Польщі. Проте такої концентрації російських БпЛА довелося спостерігати вперше.

– Було це навмисно чи ні, не важливо, адже це небезпечно та неприйнятно. Союзники засудили безрозсудну поведінку Росії. Завдання НАТО полягає в тому, щоб стримувати агресію та захищати кожного члена цього альянсу від будь-яких загроз. Захист нашого східного флангу має першочергове значення, – наголосив Марк Рютте.

За його словами, НАТО запускає операцію Східний вартовий для зміцнення позицій на східному фланзі блоку. Операція розпочнеться найближчими днями. Свої ресурси долучить низка союзників, зокрема Данія, Франція, Велика Британія, Німеччина та інші.

Командувач сил НАТО в Європі генерал Військово-повітряних сил США Алекс Гринкевич наголосив, що операція Східний вартовий дозволить об’єднати повітряну та наземну оборони країн блоку.

