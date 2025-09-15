У понеділок, 15 вересня, президент США Дональд Трамп повідомив, що планує провести телефонну розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Про це американський лідер написав у власній соцмережі Truth Social.

Переговори Трампа із Сі Цзіньпіном: деталі

За словами президента США, дзвінок має відбутися у цю п’ятницю, 19 вересня.

Він наголосив, що відносини лідерів США та Китаю залишаються “дуже міцними” і розповів, що представники країн уже провели зустріч щодо торговельної угоди, яка пройшла “дуже добре”.

Зазначається, що вони досягнули угоди щодо “певної компанії, яку молодь дуже хотіла врятувати”.

Мова може йти про китайську соцмережу TikTok, яку хочуть заборонити у США через підозри в тому, що вона незаконно збирає інформацію про своїх користувачів.

Раніше стало відомо, що адміністрація Трампа нещодавно вже вчетверте продовжила термін для продажу американських активів китайської компанії ByteDance, якій належить TikTok.

Першочергово компанію мали продати або закрити соцмережу ще до січня 2025 року.

Президент США минулого місяця зазначав, що є американські покупці, які зацікавлені в тому, щоб придбати цей застосунок.

Нагадаємо, в Мадриді планують провести переговори між офіційними особами Китаю та США. Це – вже четверта зустріч китайських та американських представників, які хочуть запобігти краху торговельних відносин між цими двома країнами.

Сам Трамп також хоче провести зустріч щодо торгової угоди між США та Китаєм і уже анонсував власну поїздку до Китаю.

За оцінками американського президента, він може приїхати на офіційні переговори з цього питання з китайським лідером Сі Цзіньпіном в Пекіні або наприкінці цього року, або на початку 2026 року.

