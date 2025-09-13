Атаковано Ново-Уфимський НПЗ за 1 400 км від кордону України
Сьогодні, 13 вересня, ударний дрон атакував Ново-Уфимський нафтопереробний завод у Росії.
Про це повідомляє Telegram-канал Astra.
Атака на Ново-Уфимський НПЗ
Місцеві жителі зафіксували на відео, як у напрямку НПЗ летить ударний дрон, а потім атакує підприємство.
Одразу після вибуху сталася пожежа на території нафтопереробного заводу Башнефть-Новойл, який розташований приблизно в 1 400 км від кордону з Україною.
Губернатор Башкортостану Радій Хабіров підтвердив, що безпілотники атакували підприємство Башнефть.
— Безпілотний апарат дістав пошкодження і впав на території заводу. Загиблих і поранених немає. Виробничий майданчик трохи постраждав, виникла пожежа, яку наразі ліквідовують, — повідомляє Хабіров.
За його словами, після інциденту російська ППО збила ще один дрон. Наслідки його падіння уточнюються.
У ніч на 7 вересня Сили оборони України у співпраці з російським рухом опору Чорна іскра завдали удару по установці первинного перероблення нафти на Ільському НПЗ у Краснодарському краї Росії.
Внаслідок атаки знищено установку ЄЛОУ-AT-6 – ключовий вузол, що забезпечує роботу всього НПЗ.
Також вночі 7 вересня Сили оборони уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію 8-Н у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ.
У ніч на 5 вересня ударні дрони атакували нафтопереробний завод у Рязанській області. Після вибухів місцеві спостерігали стовп чорного густого диму з території НПЗ.
Вночі 30 серпня Сили оборони України ударними дронами атакували Краснодарський та Cизранський нафтопереробні заводи у РФ. Обидва заводи працюють на забезпечення російської армії.
Фото: Astra