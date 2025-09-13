Сьогодні, 13 вересня, ударний дрон атакував Ново-Уфимський нафтопереробний завод у Росії.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

Атака на Ново-Уфимський НПЗ

Місцеві жителі зафіксували на відео, як у напрямку НПЗ летить ударний дрон, а потім атакує підприємство.

Зараз дивляться

Одразу після вибуху сталася пожежа на території нафтопереробного заводу Башнефть-Новойл, який розташований приблизно в 1 400 км від кордону з Україною.

Губернатор Башкортостану Радій Хабіров підтвердив, що безпілотники атакували підприємство Башнефть.

— Безпілотний апарат дістав пошкодження і впав на території заводу. Загиблих і поранених немає. Виробничий майданчик трохи постраждав, виникла пожежа, яку наразі ліквідовують, — повідомляє Хабіров.

За його словами, після інциденту російська ППО збила ще один дрон. Наслідки його падіння уточнюються.

У ніч на 7 вересня Сили оборони України у співпраці з російським рухом опору Чорна іскра завдали удару по установці первинного перероблення нафти на Ільському НПЗ у Краснодарському краї Росії.

Внаслідок атаки знищено установку ЄЛОУ-AT-6 – ключовий вузол, що забезпечує роботу всього НПЗ.

Також вночі 7 вересня Сили оборони уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію 8-Н у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ.

У ніч на 5 вересня ударні дрони атакували нафтопереробний завод у Рязанській області. Після вибухів місцеві спостерігали стовп чорного густого диму з території НПЗ.

Вночі 30 серпня Сили оборони України ударними дронами атакували Краснодарський та Cизранський нафтопереробні заводи у РФ. Обидва заводи працюють на забезпечення російської армії.

Фото: Astra

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.