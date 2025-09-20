Президенту США Дональду Трампу не подобається те, що три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії.

Про це Трамп заявив, спілкуючись із журналістами в Білому домі.

Трамп засудив вторгнення російських літаків до Естонії

— Мені це не подобається. Це може бути великою проблемою. Я повинен це перевірити. Скоро я коротко з цим ознайомлюся, – прокоментував президент США.

Нагадаємо, що 19 вересня три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії на 12 хвилин над Фінською затокою.

Зараз дивляться

Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного РФ, щоб висловити протест і передати ноту.

Глава естонського МЗС Маргус Цахкна зазначив, що це вже четверте порушення повітряного простору країни з боку Росії цього року.

На тлі цього випадку уряд Естонії ініціював консультації із союзниками відповідно до статті 4 Північноатлантичної угоди.

Прем’єр-міністр Крістен Міхал назвав порушення абсолютно неприйнятним, зазначивши, що винищувачі НАТО відповіли, змусивши російські літаки зникнути.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.