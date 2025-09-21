Президент Чехії Петр Павел вважає, що НАТО має реагувати на порушення Росією повітряного простору країн-членів військовим шляхом, зокрема й збиттям літака-порушника.

Таку думку він висловив в інтерв’ю Чеському телебаченню, коментуючи заліт трьох російських Міг-31 у повітряний простір Естонії та дронів на територію Польщі.

Павел про порушення РФ повітряного простору НАТО

– Це абсолютно безвідповідальна поведінка, оскільки порушення повітряного простору – привід для введення в дію оборонних механізмів, а саме збиття такого літака. А цього, звичайно, не хотів би ніхто ні з нашої, ні з російської сторони, – зазначив Павел.

За його словами, провокації триватимуть, якщо країни НАТО будуть просто на словах засуджувати дії РФ, применшувати або спрощувати її поведінку.

– Ми повинні поводитися жорстко, і якщо відбуваються порушення, то ми повинні на це відповідно реагувати, зокрема військовим шляхом. Росія дуже швидко зрозуміє, що зробила помилку і переступила межі дозволеного. На жаль, це балансування на межі конфлікту, але поступатися злу просто неможливо, – резюмував Павел.

19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії. Після цього інциденту вона ініціювали консультації згідно зі статтею 4 НАТО.

Джерело: Radio Prague International

