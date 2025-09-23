У Нью-Йорку (США) поліція не пропускала президента Франції Еммануеля Макрона через проїзд кортежу Дональда Трампа.

Про це повідомляє BMFTV.

Макрон чекав на вулиці через кортеж Трампа

Інцидент трапився ввечері 22 вересня, коли Макрон виходив після виступу у штаб-квартирі ООН.

На відео, яке поширюється в соцмережах, видно, як він разом з делегацією стоїть на узбіччі перекритого перехрестя і спілкується з поліціянтом.

Правоохоронець кілька разів перепрошує в Макрона, але пояснює, що весь рух перекрито. Після цього Макрон зателефонував комусь, ймовірно Трампу.

— Уявіть собі, я зараз чекаю на вулиці, бо все заблоковано через вас, – сказав французький президент під час розмови.

Після декількох хвилин очікування вулицю розблокували, але тільки для пішоходів.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський разом із першою леді та українською делегацією прибув до Нью-Йорка для участі в 79-й Генеральній Асамблеї ООН.

У межах візиту заплановано майже два десятки зустрічей та кілька ключових заходів, зокрема перший саміт Коаліції за повернення українських дітей та саміт Кримської платформи.

Президент уже провів зустрічі з президентом Казахстану Токаєвим, директоркою МВФ Георгієвою, Вселенським Патріархом Варфоломієм та спецпредставником президента США генералом Келлогом.

