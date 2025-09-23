Президент Володимир Зеленський у рамках візиту до Нью-Йорка сьогодні, 23 вересня, візьме участь у засіданні Радбезу ООН з українського питання та зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом.

Зустріч Зеленський – Трамп: програма президента на 23 вересня

Сьогодні вранці глава держави буде на відкритті дебатів високого рівня.

Потім президент та перша леді Олена Зеленська візьмуть участь у засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, де очікуються виступи Зеленського та прем’єр-міністра Канади Марка Карні.

А в другій половині президент візьме участь у засідання Ради Безпеки ООН високого рівня з обговорення війни РФ проти України (початок о 23:00 за Києвом).

Також на вівторок заплановано переговори Зеленського з Трампом та інші зустрічі, зокрема з головою Генасамблеї ООН Анналеною Бербок, президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер, президентом Бразилії Лулою да Силвою, премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 22 вересня, прибув до Нью-Йорка для участі в заходах високого рівня 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

У перший день робочого візиту Нью-Йорка Зеленський провів зустріч зі генералом Кітом Келлогом – спеціальним представником президента Сполучених Штатів Америки.

