У Вашингтоні поліція затримала чоловіка, що направив лазерну указку на гелікоптер президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє NBC News.

Чоловік із лазером біля Білого дому: що відомо

Подія сталася ввечері 20 вересня на площі Конституції.

Співробітник Секретної служби помітив напівоголеного чоловіка, який поводився дивно та голосно розмовляв сам із собою.

Коли офіцер наблизився, незнайомець направив йому в обличчя червону лазерну указку, через що правоохоронець на мить втратив орієнтацію.

Після цього чоловік, якого пізніше ідентифікували як Джейкоба Самуеля Вінклера, спрямував лазер на гелікоптер Marine One, що пролітав низько над Еліпсом — парковою територією між Білим домом і монументом Вашингтона.

Секретна служба оперативно затримала Вінклера, вилучила в нього лазерну указку та закувала в кайданки.

Чоловік опустився на коліна і почав повторювати:

— Я мушу вибачитися перед Дональдом Трампом.

Під час обшуку в нього також виявили ніж із лезом довжиною 7,5 см.

На допиті Вінклер визнав, що наводив лазер на президентський гелікоптер і заявив, що не усвідомлював заборони на такі дії.

Згідно з судовими матеріалами, використання лазера створювало реальну загрозу для екіпажу.

Подібні дії можуть спричинити тимчасове осліплення пілота і призвести до авіакатастрофи, особливо з огляду на щільний повітряний рух у районі монументу Вашингтона.

За законодавством США, наведення лазерної указки на літальний апарат класифікується як федеральний злочин.

Порушнику може загрожувати до п’яти років позбавлення волі та штраф у розмірі $250 тис.

Це не перший випадок загрози безпеці Дональда Трампа.

Понад рік тому під час мітингу на нього було скоєно замах: 20-річний Томас Метью Крукс відкрив вогонь, поранивши американського лідера у вухо.

Нападника ліквідували на місці, тоді ж загинула ще одна людина і двоє були поранені.

