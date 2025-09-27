У Японії затримали українського блогера із 6,5 млн підписників після того, як він провів пряму трансляцію свого проникнення до зони відчуження ядерної станції Фукусіма-1. Крім нього затримали ще двох громадян України.

Посольство України у Японії назвало дії українських громадян неприпустимими.

Про це повідомляє агентство AFP.

Зараз дивляться

Проникнення українців до зони відчуження Фукусіма-1 у Японії

Поліція Японії арештувала порушників у середу, 24 вересня, у районі, який є забороненою зоною після ядерної катастрофи 2011 року.

Затримання сталося у зв’язку з проникненням до будинку в місті Окума в префектурі Фукусіма.

– Працівники поліції виявили підозрюваних за інформацією, наданою громадянином, та заарештували їх на місці злочину, – повідомив чиновник.

За даними TV Asahi з посиланням на поліцію, усі троє підозрюваних визнали свою провину.

Телеканал показав уривок із прямої трансляції на YouTube, де троє чоловіків готували чай у будинку та оглядали предмети, які, судячи з усього, залишили люди, що там мешкали.

Після катастрофи на Фукусімі, спричиненої потужним землетрусом і цунамі, 12% території префектури було закрито для доступу, а близько 165 тис. людей покинули свої домівки.

Хоча багато районів вже оголошені безпечними, деякі з них все ще вважаються непридатними до життя, зокрема ті, де знімали українці.

Експосол України в Японії Сергій Корсунський написав у соціальній мережі X, що хоче перепросити за інцидент від імені заарештованих українців.

У посольстві України в Японії назвали дії українських громадян неприпустимими. У дипвідомстві зазначили, що “глибоко стурбовані інформацією про інцидент, що трапився у префектурі Фукусіма 24 вересня за участю приватних осіб – українських громадян”.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.