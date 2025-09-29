Результати виборів у Молдові 2025: як перемога партії Санду вплине на Україну та ЄС

Результати парламентських виборів у Молдові уже повністю опрацьовані – за підрахунком 100% протоколів голосування, лідером у країні залишиться проєвропейська та пропрезидентська партія Дія і солідарність (PAS), яку очолює президентка Майя Санду.

Так, згідно остаточних результатів, партія Санду отримала 55 місць у парламенті. На другому місці опинився проросійський Патріотичний виборчий блок Додона – 26 місць. Блок Альтернатива – 8 місць, Наша партія – 6, ще 6 – Гідність і правда (PPDA).

Всього в парламенті Молдови 101 депутат.

Яке значення має така впевнена перемога партії Санду на виборах в Молдові, якою може бути реакція Росії та чи вплинуло на результати порушення європейського повітряного простору дронами РФ – розбиралися Факти ICTV разом з політологом, викладачем та директором Інституту світової політики Євгеном Магдою.

Перемога PAS на виборах в Молдові: яке значення для України та Європи

Політолог наголосив, що це були “великі вибори для маленької країни”.

– Те, що партія ПАС утримала монобільшість – це важливо для її європейського вибору і для того, щоб вона рухалась вперед. Фактично Росія отримала по руках і Молдова продемонструвала, як боротися проти російської електоральної зброї, – заявив Євген Магда.

На його думку, ця ситуація є цікавим викликом для України, адже ми – дві країни, які очікують старту переговорів про вступ до Європейського Союзу.

– Але Молдова, будемо говорити про це відверто, готова до початку цих переговорів і майбутнього вступу краще… Брюссель може зробити їй пропозицію, від якої Молдова не зможе відмовитись. І, я думаю, що це буде для України непросто, – пояснив політолог.

Зазначимо, що президент Євроради Антоніу Кошта, коментуючи перемогу на виборах проєвропейської партії влади PAS, зауважив, що результати говорять про те, що народ Молдови обрав “демократію, реформи та європейське майбутнє”.

– Народ Молдови висловився, і його послання є чітким і зрозумілим. Він обрав демократію, реформи та європейське майбутнє, незважаючи на тиск і втручання з боку Росії, – повідомив Кошта.

За його словами, Євросоюз підтримує Молдову на кожному кроці на шляху до членства.

Вибори в Молдові: чого чекати від Росії

Євген Магда додав, що те, що Росія отримала відсіч на цих виборах і Кремлю “дали по руках”, це – дуже позитивний момент для України.

На його думку, росіяни наразі не можуть нічим нашкодити Молдові, адже молдовська влада, вірогідно, готувалась, в тому числі, до можливих протестів.

– А по-друге, є ще один фактор: це – від’ємна харизма Додона (мається на увазі лідер прокремлівської Партії соціалістів та один із лідерів спонсорованого Кремлем Патріотичного блоку, експрезидент Молдови Ігор Додон, – Ред.), який є єдиним, хто може стати лідером протестів, – оцінив політолог.

Магда зазначив, що проросійським партіям у Молдові треба тішитись, що вони потрапили до Молдовського парламенту. Тож у Росії не дуже багато шансів зробити у Молдові хоч щось, що може серйозно нашкодити.

Тим часом молдавське видання NewsMaker опублікувало листування місцевих організаторів протестів, яке опинилось у розпорядженні редакції, де йдеться про те, що проросійські сили все ж збираються збираються провести акції проти результатів парламентських виборів, які відбулися в Молдові 28 вересня.

Згідно опублікованих повідомлень, учасникам протесту, запланованого на 29 вересня, обіцяли надати грошову винагороду від $50 до $300 за участь і за залучення інших людей.

Поліція підтвердила, що в Кишиневі готуються протести і учасникам обіцяють гроші, попередивши про відповідальність за подібні порушення.

Проросійська Партія соціалістів у відповідь на звинувачення у підкупі “протестувальників” заявила, що “рішуче відкидає інсинуації”.

– Наші дії ніколи не були оплачені і не організовувалися за принципом найму людей. Усі наші протести виключно мирні, засновані на ентузіазмі, громадянській позиції та патріотизмі учасників, – сказано в заяві політсили.

Відомо, що лідер соціалістів і один із засновників Патріотичного блоку Ігор Додон закликав громадян до протесту ще ввечері 28 вересня.

Як вплинули на вибори в Молдові дронові атаки РФ

У відповідь на запитання про те, чи намагалась Росія залякати людей порушенням повітряного простору європейських країн своїми дроновими атаками, щоб таким чином повпливати на вибори в Молдові, експерт наголосив, що ситуація у цьому випадку була скоріше сприятливою.

– Я думаю, що Росія навпаки обмежувала можливість ударів дронами (у бік Молдови, – Ред.), тому що інакше б її теза про те, що в Молдову може пройти війна (якщо країна не повернеться до проросійського курсу, – Ред.), була б не такою ефективною, – пояснив він.

У той же час президент Володимир Зеленський, коментуючи парламентські вибори, також зауважив, що Росія не змогла дестабілізувати Молдову, тож її підривний вплив не поширюватиметься далі.

Він привітав Маю Санду із важливою перемогою і побажав їй подальшого успіху.

– Ці вибори показали, що російська дестабілізаційна активність програє, а Молдова в Європі – виграє. Російська підривна діяльність, постійні дезінформації – нічого із цього не спрацювало. Важливо, що Молдова була ефективною в захисті від загроз разом з усіма, хто допомагав, – резюмував президент.

Він пообіцяв, що Україна продовжить підтримувати Молдову і спільно долати виклики для побудови такого майбутнього, щоб в усіх сферах у наших народів була хороша перспектива – “безпекова, економічна, а отже, і соціальна”.

