З вечора та впродовж ночі сили ППО збили 154 російські ударні дрони. Під атакою перебували Одеська область, Харків, Дніпропетровщина, Сумщина.

РФ атакувала Ізмаїл

Вночі масованого удару дронами зазнав Ізмаїльський район Одещини.

Ударний безпілотник пошкодив районну лікарню: повністю зруйноване приймальне відділення; пошкоджено терапевтичне, кардіологічне та хірургічне відділення. Медики та пацієнти під час атаки перебували в укритті, тож не постраждали.

Через ворожу атаку сталася пожежа на території Дунайського біосферного заповідника.

РФ атакувала Шостку

Вночі 29 квітня російські ударні дрони атакували Шостку, зокрема житлові будинки місцевих мешканців. Сталися пожежі. Через отруєння чадним газом загинула 60-річна мешканка одного з будинків. Ще двоє людей звернулися до медиків.

Нічна атака на Харків

З минулого вечора та вночі росіяни атакували цивільну інфраструктуру Харкова.

У Немишлянському районі дрон вдарив у проїжджу частину. Пошкоджено вікна та дахи 25 приватних будинків.

В Основ’янському районі Харкова сталася пожежа на парковці гіпермаркету. Пошкоджено вікна, автомобіль та два автобуси.

У Слобідському районі Харкова у багатоквартирних будинках через вибухи вибило вікна. Про постраждалих не повідомлялося.

Близько другої ночі зафіксовано приліт в Індустріальному районі Харкова.

Вибухи у Дніпрі

Зранку 29 квітня у Дніпрі після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи. За даними командування Повітряних сил ЗСУ, ворог запустив у напрямку міста ударні дрони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 526-ту добу.

