Уряд Чехії затвердив постанову про заборону на в’їзд до країни власникам російських дипломатичних та службових паспортів, у яких не має національної акредитації від Праги.

Чехія заборонила в’їзд дипломатам РФ без акредитації

Як повідомляє Radio Prague International, проєкт щодо дипломатів без акредитації глави МЗС Чехії Яна Ліпавського у вівторок, 30 вересня, схвалив уряд країни.

Обмеження не стосуються дипломатів, акредитованих у Чехії, а також тих, хто транзитом проїжджає через країну на шляху до держави своєї роботи або для участі у засіданнях міжнародних організацій. Як зауважив Ліпавський, заходи вживатимуться на зовнішньому шенгенському кордоні, зокрема у шести міжнародних аеропортах Чехії.

Минулого тижня дипломатична служба Євросоюзу у межах нових санкцій проти РФ запропонувала, щоб російські дипломати, які працюють у ЄС, були зобов’язані інформувати про всі свої поїздки всередині блоку.

Глава МЗС Чехії вже майже два роки просуває пропозицію про обмеження пересування дипломатів РФ шенгенською зоною, однак поки що йому не вдалося заручитися достатньою підтримкою.

Національні заходи, як повідомляє речник МЗС Чехії Даніел Дрейк, діятимуть навіть у разі ухвалення згаданої пропозиції на європейському рівні.

– У той час як мені доводиться ретельно оформляти кожну візу для чеського дипломата або технічного співробітника, який їде до Москви, то в разі, якщо я відмовлю у візі російському дипломату, який приїжджає сюди працювати в посольстві, вони можуть дуже легко це обійти: людина приїде повністю легально з Відня, Варшави або Берліна, за 14 днів тут, він, припустимо, щось зробить і знову поїде, – пояснив міністр.

Він зауважив, що російські шпигунські мережі регулярно використовують дипломатичне прикриття.

– Тому я вважаю, що немає ніякої причини полегшувати їм пересування Європою. Шенген повинен служити європейцям, а не проти них, – сказав Ліпавський.

