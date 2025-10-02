Міністри фінансів країн G7 (Великої сімки) домовились вжити спільних заходів для посилення тиску на Росію. Вони хочуть примусити її до припинення агресії проти України.

Про це йдеться у їхньому спільному комюніке.

Як G7 хоче збільшити економічний тиск на Москву

У комюніке зазначається, що під час віртуальної зустрічі міністри фінансів Великої сімки домовилися вжити спільних заходів для посилення тиску на Росію, щоб вона припинила свою жорстоку війну проти України.

Зазначається, що постійні російські ескалації, які включають, зокрема, порушення повітряного простору НАТО, а також збільшення атак на цивільне населення та пошкодження урядових і дипломатичних будівель в Україні є неприйнятними, а також підривають зусилля щодо мирного врегулювання.

– Ми погоджуємося з необхідністю діяти разом і вважаємо, що зараз настав час для значної скоординованої ескалації заходів для зміцнення стійкості України та критичного зниження здатності Росії вести війну проти України, – наголосили у сімці.

Міністри додали, що розробляють широкий спектр варіантів для забезпечення потреб України у фінансуванні.

– Серед іншого, ці заходи передбачають використання, у скоординований спосіб, повної вартості ПАР, іммобілізованих у наших юрисдикціях, для припинення війни та забезпечення справедливого та тривалого миру в Україні, – йдеться у комюніке.

Вони повідомили, що кожна країна готує “сміливі кроки” для збільшення російських економічних витрат на цю війну, запроваджує санкції проти ключових секторів РФ та тих, хто підтримує російську економіку.

У Великій сімці домовились максимізувати тиск на експорт російської нафти, що є основним джерелом доходів Кремля.

Також там погодились щодо важливості торговельних заходів, зокрема тарифів та заборон на імпорт і експорт, у зусиллях щодо скорочення російських доходів.

Країни Сімки розробили план, як поступово повністю відмовитися від імпорту з РФ, зокрема – від імпорту вуглеводнів.

Додаткові обмеження там розглядають і щодо країн та організацій, які допомагають фінансувати військові зусилля Росії, зокрема щодо продуктів переробки, отриманих з російської нафти.

Вони анонсували, що знову зберуться для обговорень на майбутніх щорічних зустрічах МВФ / Світового банку у Вашингтоні, округ Колумбія, 15 жовтня 2025 року, щоб ще більше просунути зусилля в усіх сферах, зокрема значні торговельні та інші заходи щодо країн, які сприяють військовим зусиллям Росії.

Єрмак про нове комюніке G7

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у заяві, опублікованій на його каналі в Telegram, подякував країнам Великої сімки за спільні рішення щодо посилення тиску на Росію.

– Ці питання вже стали постійною частиною міжнародної адженди безпеки. На зустрічах із радниками з національної безпеки ми порушували їх неодноразово. І чудово, що рішення йдуть у потрібному напрямку, – зауважив керівник ОП.

Нагадаємо, Європейський Союз змінює підхід до санкційної політики щодо Росії.

Так, замість поетапного посилення обмежень Брюссель планує запровадити значно суворіші заходи, які увійдуть до 19-го пакету санкцій.

