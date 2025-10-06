Шведську екоактивістку Ґрету Тунберг депортують з Ізраїлю у понеділок, 6 жовтня, після затримання під час перехоплення флотилії Global Sumud, яка прямувала до сектора Гази.

Разом із нею країну залишать понад 70 активістів різних національностей, яких утримували у в’язниці Кеціот, пише The Times of Israel.

Депортація Тунберг та інших активістів

Рейсом з ізраїльського аеропорту Рамон до Афін мають вилетіти 28 французів, 27 греків, 15 італійців та дев’ятеро шведів, серед яких і Тунберг. З Греції вони зможуть розʼїхатися по своїх країнах.

Раніше 21 іспанець уже повернувся до Іспанії, однак ще 28 громадян Іспанії залишаються під вартою. За даними урядів, усі звільнені матимуть допомогу від консульських служб після прибуття до Афін.

Як затримали флотилію

Минулого тижня Ізраїль перехопив 42 судна флотилії Global Sumud у міжнародних водах. На борту перебувало понад 470 осіб. Політики й активісти, серед яких була і Ґрета Тунберг, заявили, що везуть символічну кількість гуманітарної допомоги для Гази.

Ізраїль закликав судна пришвартуватися в ізраїльському порту, щоб вантаж можна було перевезти суходолом, але екіпажі відмовилися. Після цього кораблі було зупинено, а пасажирів доставлено до ізраїльських центрів утримання.

Суперечка щодо умов тримання

Правозахисна організація Adalah повідомила, що затримані скаржаться на нестачу води, їжі та неналежне поводження. За даними шведського посольства, Ґрета Тунберг страждала від зневоднення та висипів через антисанітарні умови.

Ізраїльське МЗС назвало ці звинувачення “нахабною брехнею”, заявивши, що всі права дотримані. Водночас міністр нацбезпеки Ітамар Бен-Гвір сказав, що “пишається тим, що активістів утримують, як терористів”, назвавши їх “прибічниками терору”.

Флотилія Global Sumud – уже третя спроба цього року прорвати ізраїльську морську блокаду Гази. Ізраїль пояснює її необхідністю запобігти постачанню зброї ХАМАС, а активісти наполягають, що їхня місія мала гуманітарний характер.

На сьогодні Ізраїль депортував близько 170 учасників флотилії, а решта залишаються під вартою. Тим часом нова група з дев’яти суден, організована коаліцією Freedom Flotilla, вже наближається до узбережжя Єгипту.

