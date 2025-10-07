Президент США Дональд Трамп заявив напередодні, що “певною мірою” ухвалив рішення щодо постачання Україні ракет Tomahawk. Він додав, що перед остаточним рішенням хотів би дізнатися, для чого ці ракети будуть використані.

У вересні на полях Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk і це було оцінено надзвичайно позитивно.

Саме про це повідомило видання Telegraph, посилаючись на джерела.

У липні цього року Трамп також розглядав можливість надання Україні крилатих ракет великої дальності Tomahawk, які можуть досягнути Москви або Санкт-Петербурга.

Такі дані оприлюднило видання The Washington Post із посиланням на джерело, причетне до ухвалення рішень щодо допомоги США.

За даними ЗМІ, ракети Tomahawk поки виключені зі списку поставок зброї. Однак якщо Дональд Трамп захоче отримати ще більше важелів впливу на РФ, до цього питання можуть повернутися.

Високоточні ракети Tomahawk, що здатні вражати цілі на відстані до 2500 км, раніше були у запиті України до міжнародних партнерів.

Факти ICTV дізнавалися характеристики, вартість та дальність польоту ракет Томагавк.

Tomahawk – це багатоцільова крилата ракета, яка є невід’ємною частиною ударної потужності ВМС США. Її низькорівневий політ та висока точність роблять її ідеальною зброєю для ураження важливих військових об’єктів, таких як командні пункти, аеродроми та системи ППО. Оснащена різноманітними типами боєголовок, Tomahawk може виконувати широкий спектр завдань, від знищення наземних цілей до розвідки. Сучасні модифікації цієї ракети забезпечують їй ще більшу дальність, точність та живучість.

Крилаті ракети Tomahawk неодноразово демонстрували свою високу ефективність у бойових діях, починаючи з війни в Перській затоці. Попри спроби противника збити ці ракети, лише незначна їхня частина була знищена системами ППО. Така результативність пояснюється сучасними системами наведення та високою маневровістю Tomahawk.

Tomahawk: характеристики

Сімейство ракет Tomahawk – це високоточні, дозвукові крилаті ракети великої дальності, які широко використовуються збройними силами США та деяких інших країн. Tomahawk, дальність яких може відрізнятися, характеризуються універсальністю та здатністю вражати цілі на значній відстані, що робить їх одним із найефективніших видів високоточної зброї.

Основні характеристики ракети Томагавк:

тип – дозвукова крилата ракета з турбореактивним двигуном;

довжина – 5,55 м без бустера;

діаметр – 0,52 м;

вага без прискорювача – близько 1 315 кг;

дальність польоту – 1 250-2 500 км;

бойова частина – фугасна, ядерна, касетна, вагою до 454 кг;

системи наведення – інерційна система з корекцією по фото місцевості, GPS та протирадарна ГСН.

Це дає змогу ракетам вражати як стаціонарні, так і рухомі цілі з високою точністю.

Ракета Томагавк: ціна

Минулого року Австралія поповнила свій військовий арсенал партією крилатих ракет Tomahawk. Високоточні далекобійні ракети Tomahawk, ціна яких за цим договором близько $4,16 млн за штуку, здатні вражати цілі на відстані до 1 600 км.

Австралійські військові планують використовувати Tomahawk з борту своїх есмінців класу Hobart, кожен з яких може нести до 48 таких ракет.

Які ракети Tomahawk можуть використовуватися в Україні

Є авіаційні ракети Томагавк, протикорабельні та BGM-109A/C/D/G, що запускають із наземних пускових установок. Саме цей варіант підходить для України. Але у 1987 році відбулося підписання договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. У рамках цього договору СРСР знищував свої SS-20. Усі наземні комплекси Томагавк BGM-109G, що розташовувались у Європі, порізали в рамках цього договору з 1988 до 1991 року. Тому до недавнього моменту у США не було наземних пускових установок для ракет Томагавк.

У 2023 році армія США прийняла на озброєння батарею VLS – Strategic Mid-range Fires System (SMRF), яку назвали Typhon. Саме ця установка може запускати величезну кількість різноманітних ракет, зокрема і Томагавки. Але таких пускових установок у США невелика кількість.

Україна виявляє інтерес до придбання цих ракет для посилення своєї оборонної спроможності. Однак існують значні перешкоди для реалізації такого сценарію. По-перше, для запуску Tomahawk потрібні спеціальні платформи, такі як підводні човни чи кораблі, яких в Україні немає. Крім того, США обмежують експорт цих ракет.

На думку авіаційного експерта Валерія Романенка, ракети Томагавк, які наразі запускаються з кораблів, можна запускати з наземних пускових установок.

– Літаки, які є в нас на озброєнні, можна дообладнати відповідними тримачами для Томагавків. Мова йде про бомбардувальники СУ-24. Але проблема в тому, що в нас зовсім небагато цих літаків і зараз вони використовуються для запуску Storm Shadow – говорить експерт.

Експерт зазначає, що Томагавки запускаються з контейнерних пускових установок. На його думку, за необхідності, можна переобладнати вже існуючі пускові установки під ці ракети.

– Щодо нової наземної пускової установки Typhon, то нам її ніхто не дасть. Треба виходити з того, що в нас є, і що мають на складах союзники, – зазначає Романенко.

