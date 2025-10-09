У ніч проти 9 жовтня Сили спеціальних операцій уразили газопереробний завод ЛУКОЙЛ-Коробківський ГПЗ та лінійно-виробничій диспетчерській станції Єфімовка у Волгоградській області РФ.

Про це повідомили у Силах спеціальних операцій ЗСУ.

Вибухи у Волгоградській області РФ

– У ніч на 9 жовтня 2025 року підрозділами deep-strike Сил спеціальних операцій уражено ЛУКОЙЛ-Коробківський газопереробний завод та лінійно-виробничу диспетчерську станцію Єфімовка, – йдеться у повідомленні.

Там додали, що ЛУКОЙЛ-Коробківський ГПЗ – це завод з первинної переробки природного газу та супутнього нафтового газу проєктною потужністю 450 млн. м³ на рік.

Щодо ЛВДС Єфімовка. Ця станція обслуговує кілька магістральних ліній регіону: Куйбишев–Тіхорєцк, Жирновск–Волгоград, Саратов–Кузьмічі. Її пропускна потужність – 50 млн тонн/рік.

Раніше Telegram-канал Astra писав, що система моніторингу пожеж NASA зафіксувала пожежі у районі газопереробного заводу в Котово і НПС Єфімовка у Волгоградській області РФ.

Місцеві жителі повідомляли, що після атаки дронів горить ЛУКОЙЛ-Коробківський ГПЗ. Губернатор області також заявляв про атаку та “загоряння на об’єктах паливно-енергетичного комплексу”.

