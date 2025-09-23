Президент США Дональд Трамп заявив, якщо Росія не буде готова укласти мирну угоду про припинення війни в Україні, то Америка готові запровадити дуже потужний митні тарифи.

Про це Трамп сказав під час свого виступу на Генасамблеї ООН.

Трамп пригрозив митними тарифами

За словами американського президента, на сьогодні Китай та Індія є основними спонсорами війни, адже вони продовжують купувати російську нафту. Проте це роблять й країни НАТО.

Зараз дивляться

– Але, перепрошую, та навіть країни НАТО не припинили постачання великої кількості російської енергії та російських енергетичних продуктів. Я дізнався про це близько двох тижнів тому, і мені було не дуже приємно подумати про фінансування війни проти самих себе, – сказав Дональд Трамп у своєму виступі.

Він наголосив, якщо Росія не буде готова укласти угоду про припинення війни, то Сполучені Штати повністю готові запровадити дуже сильний раунд потужних митних тарифів, які дуже швидко зупинять кровопролиття.

Але, щоб ці митні тарифи були ефективними, європейські нації мають до них приєднатися – запровадити такі самі тарифи.

Раніше Трамп заявляв, що Росія буде змушена припинити повномасштабну війну проти України, якщо впадуть ціни на нафту.

ЄС також розглядає питання обійти вето Угорщини та Словаччини щодо заблокування нафтопроводу Дружба, яким російські енергоносії постачаються Європі.

Повідомлялося, що Європейська комісія хоче доєднати до 19 пакета санкцій проти Росії положення щодо припинення імпорту всього російського скрапленого природного газу раніше кінця 2027 року.

Агентство Bloomberg повідомляло, що індійські НПЗ не планують відмовлятися від російської нафти, оскільки внутрішній попит на пальне зростає після сезону мусонів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.