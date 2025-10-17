Під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці 15 серпня кремлівський диктатор Володимир Путін почав довгу “історичну” промову, що не сподобалося голові Штатів. Через це американський очільник був змушений підвищувати голос й навіть пригрозив піти.

Трамп розлютився на Путіна під час зустрічі на Алясці

Як пише видання Financial Times з посиланням на західних і російських чиновників і дипломатів, знайомих зі змістом розмови, у своїй тираді Путін згадав середньовічних князів, таких як Рюрик Новгородський та Ярослав Мудрий, а також козацького гетьмана Богдана Хмельницького, за допомогою яких він часто намагається довести свою думку, що Україна і РФ нібито є одним народом.

На це спантеличений Трамп кілька разів підвищив голос і в якийсь момент навіть погрожував піти, йдеться у статті FT. Врешті-решт він скоротив зустріч і скасував запланований обід, під час якого ширші делегації мали обговорити економічні зв’язки та співпрацю.

Все це відбулось після того, як Трамп запропонував Путіну укласти угоду щодо закінчення війни, а саме скасувати санкції проти Росії в обмін на припинення вогню. Проте той різко відхилив пропозицію і наполіг, що війна припиниться тільки у тому випадку, якщо Україна капітулює і віддасть ще більше територій на Донбасі.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що Трампа розлютило висвітлення зустрічі на Алясці у медіа, які називали її “тріумфом Путіна”.

