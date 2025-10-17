Зустріч президента США Дональда Трампа із президентом України Володимиром Зеленським почнеться сьогодні, 17 жовтня, о 20:00 за київським часом.

Про це йдеться в оновленому розкладі американського лідера.

Зустріч Трампа та Зеленського: що відомо

Переговори відбудуться в неформальній обстановці за обідом і будуть закриті для преси.

Після зустрічі Дональд Трамп відправиться до Флориди.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів про свої очікування від зустрічі із Трампом.

Зокрема він заявив, що Україна розраховує, що імпульс приборкання терору й війни, який спрацював на Близькому Сході, допоможе закінченню російської війни проти України.

За його словами, Путін точно не сміливіший, ніж ХАМАС чи будь-який інший терорист.

Зеленський також зазначив, що вже бачить, що Москва спішить поновити діалог, тільки почувши про Томагавки.

