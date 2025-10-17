Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія буде змушена зупинити війну, коли не зможе більше її продовжувати.

На цьому глава держави наголосив після прибуття до Вашингтону, де сьогодні, 17 жовтня, має зустрітися в Білому домі з очільником Сполучених Штатів Дональдом Трампом.

Зеленський про війну в Україні

Володимир Зеленський зауважує: для Росії не відбувається жодних змін, оскільки та продовжує тероризувати життя в Україні.

Зокрема, зазначає президент України, хвиля запущених росіянами безпілотників ударила по по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу. Крім дронів, були зафіксовані і ракети.

– Фактично цими тижнями жодної ночі не було без російських ударів по Україні. Більшість мішеней – саме інфраструктура. Системний терор проти нашої енергетики, – наголошує глава держави.

Росія, переконаний Володимир Зеленський, розраховує залишити нашу частину Європи островом небезпек і знущання з життя людей.

– Важливо цього не допустити. Росія буде змушена зупинити війну, коли не зможе більше її продовжувати. І справжня готовність Росії до миру не в словах, які в Путіна ніколи не були в дефіциті, а в реальному припиненні ударів і вбивств, і саме із цим у нього проблеми, – заявив Володимир Зеленський.

Саме тому, продовжує президент, кожна система протиповітряної оборони для України має значення для порятунку життя.

– Кожне рішення, яке може посилити нас, наближає закінчення війни. Безпека може бути гарантована, якщо все те, про що ми домовляємося, зокрема, у Вашингтоні, буде реалізоване. Дякую кожному, хто з Україною! – сказав Володимир Зеленський.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 332-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

