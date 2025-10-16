Президент Володимир Зеленський після прибуття до США зробив низку заяв щодо запланованих зустрічей.

Зеленський прибув до США

– Вже у Вашингтоні. Сьогодні зустрічі з представниками оборонних компаній, і це виробники сильної зброї, яка точно може посилити наш захист. Зокрема, будемо говорити про додаткове постачання систем ППО, – написав президент у Telegram.

Зеленський розповів, що в межах візиту запланована також зустріч із представниками американських енергетичних компаній.

– Зараз, коли Росія ставить на терор проти нашої енергетики і завдає щоденних ударів, ми працюємо на стійкість України, – наголосив глава держави.

Зараз дивляться

За словами президента, на завтра призначено зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

– Ми розраховуємо, що імпульс приборкання терору й війни, який спрацював на Близькому Сході, допоможе закінченню російської війни проти України. Путін точно не сміливіший, ніж ХАМАС чи будь-який інший терорист. Мова сили та справедливості обов’язково спрацює і щодо Росії. Вже бачимо, що Москва спішить поновити діалог, тільки почувши про Томагавки, – заявив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні відбулася телефонна розмова президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Лідери домовилися про проведення зустрічі у Будапешті після переговорів своїх радників.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.