На Львівщину з робочим візитом прибув міністр закордонних справ Республіки Польща Радослав Сікорський.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Радослав Сікорський прибув на Львівщину: що відомо

Разом із заступником міністра закордонних справ України Олександром Міщенком Радослав Сікорський відвідав місце російського удару по цивільних у Лапаївці.

Зараз дивляться

Вони вшанували пам’ять невинних людей, життя яких забрав ворог.

– Ця втрата – відкрита рана Львівщини й усієї України. Дякую Польщі за підтримку і за те, що ви розділяєте наш біль у найважчі хвилини. Це – справжнє братерство, – заявив Максим Козицький.

Нагадаємо, уночі проти 5 жовтня Росія завдала наймасованішого комбінованого удару по Львівщині від початку повномасштабної війни.

Унаслідок влучання ракети було зруйновано житловий будинок у селі Лапаївка поблизу Львова.

На місці загинула родина з чотирьох людей — батько, мати, донька-одинадцятикласниця та невістка.

Згодом у лікарні помер син подружжя, який перебував у тяжкому стані. Тож кількість жертв зросла до п’яти осіб.

Ще четверо мешканців сусідніх будинків дістали травми різного ступеня тяжкості, трьом із них допомогу надали на місці.

За словами очевидців, уламки після вибуху падали просто на подвір’я будинків.

Фото: Максим Козицький

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.