Індійська компанія Reliance Industries почала відмовлятися від нафти з РФ, замінюючи її близькосхідним аналогом.

Про це з посиланням на обізнаних трейдерів пише Bloomberg.

Як Індія шукає заміну нафті з РФ

Зазначається, що індійський нафтопереробний гігант уже придбав щонайменше 2,5 млн барелів нафти з Іраку та Катару і готовий розмістити ще більше нових замовлень.

– Хоча типовий раціон Reliance містить сиру нафту з регіону, нещодавній сплеск покупок був активнішим, ніж зазвичай, – йдеться у матеріалі.

Трейдери додали, що, окрім шквалу спотових закупівель, Reliance також зверталася до великої кількості потенційних контрагентів щодо наявності нафти з цього регіону, якість якої аналогічна російській нафті.

Компанія зазвичай була найбільшим покупцем московської сирої нафти в Індії, покладаючись на ці потоки як на основу своєї діяльності.

Нагадаємо, що США тиснуть на Індію, щоб вона обмежила імпорт російської сирої нафти в межах зусиль щодо припинення війни в Україні.

Раніше президент Дональд Трамп заявив, що ця південноазійська країна погодилася припинити всі закупівлі російської нафти, хоча Нью-Делі не підтвердило його слів. Місцеві нафтопереробні заводи загалом заявили, що вони скоротять, але не припинять закупівлі у виробника ОПЕК+.

Також 21 січня має набути чинності заборона Європейського Союзу на імпорт палива, виготовленого з російської сирої нафти, що потенційно може вплинути на експорт нафтопродуктів Reliance до блоку.

В офіційних рекомендаціях Індія названа країною, щодо якої контрагенти повинні вжити додаткових запобіжних заходів.

