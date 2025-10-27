Російська компанія Лукойл почала розгляд пропозицій від потенційних покупців щодо продажу своїх міжнародних активів після запровадження американських санкцій.

Про це йдеться в заяві компанії.

Лукойл заявив про продажу міжнародних активів

Зазначається, що “у зв’язку з введенням обмежувальних заходів щодо компанії та її дочірніх компаній деякими країнами” ухвалено рішення продати міжнародні активи.

– Розгляд заявок потенційних покупців розпочато. Продаж активів здійснюється відповідно до ліцензії OFAC на згортання діяльності. При необхідності компанія планує подати заявку на продовження ліцензії для забезпечення безперебійної роботи своїх зарубіжних активів, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 22 жовтня Сполучені Штати запровадили санкції проти Лукойла та Роснефти.

За даними Міністерства фінансів США, обмеження введені “у зв’язку з відсутністю у Росії серйозної прихильності мирному процесу, спрямованому на припинення війни в Україні”.

До санкційного списку також потрапили й дочірні структури компаній. Вони здійснюють геологорозвідку, видобуток нафти й газу, керують родовищами та займаються логістикою.

15 жовтня санкції проти Лукойла та Роснефти також ввела Велика Британія.

