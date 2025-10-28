РФ лякає Європу Орєшніком та Буревісником: у ЦПД пояснили мотиви Кремля
Брязкання ракетами – це спроба Росії залякати європейські суспільства, щоб відбити у європейців бажання допомагати Україні.
Таку думку висловив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі.
ЦПД про Орєшнік у Білорусі й заяву Лаврова
Коваленко зазначив, що Росія намагається налякати європейські суспільства орєшніками, буревісниками та іншими вундервафлями.
– Нічого дивного в цьому немає – після слабкої реакції Європи на дронові провокації над їхніми аеропортами та містами, творець концепції гібридних страшилок, голова СЗР РФ Наришкін нарадив Путіну активніше лякати європейців, щоб вони боялися допомагати українцям, – заявив Коваленко.
Він додав, що такі залякування є не більше, ніж операційними операціями, адже другий пуск орєшніка був невдалим, а буревісник “літає на словах”.
– Путін просто користується ідеями Наришкіна, який вкрав їх в Хрущова часів Карибської кризи, – написав керівник ЦПД, зазначивши, що загрози атак на НАТО – немає.
Коментуючи заяву глави МЗС РФ Сергій Лаврова про “гарантії безпеки” від Росії для НАТО, він назвав це частиною інформаційної гри Кремля.
У ЦПД вважають, що поки найкраще на Заході цій грі протистоїть Трамп з його ядерною субмариною.
Що передувало
У вівторок, 28 жовтня, речниця самопроголошеного президента Білорусі Наталія Ейсмонт заявила, що російський ракетний комплекс Орєшнік заступить на бойове чергування в Білорусі в грудні 2025 року.
Також Лавров, виступаючи на конференції у Мінську, заявив, що у Росії нібито “немає і не було намірів нападати на будь-яку країну з нинішніх членів НАТО і Євросоюзу”.
За його словами, Москва готова “закріпити” цю позицію у майбутніх гарантіях безпеки для цієї частини Євразії.