Брязкання ракетами – це спроба Росії залякати європейські суспільства, щоб відбити у європейців бажання допомагати Україні.

Таку думку висловив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі.

ЦПД про Орєшнік у Білорусі й заяву Лаврова

Коваленко зазначив, що Росія намагається налякати європейські суспільства орєшніками, буревісниками та іншими вундервафлями.

Зараз дивляться

– Нічого дивного в цьому немає – після слабкої реакції Європи на дронові провокації над їхніми аеропортами та містами, творець концепції гібридних страшилок, голова СЗР РФ Наришкін нарадив Путіну активніше лякати європейців, щоб вони боялися допомагати українцям, – заявив Коваленко.

Він додав, що такі залякування є не більше, ніж операційними операціями, адже другий пуск орєшніка був невдалим, а буревісник “літає на словах”.

– Путін просто користується ідеями Наришкіна, який вкрав їх в Хрущова часів Карибської кризи, – написав керівник ЦПД, зазначивши, що загрози атак на НАТО – немає.

Коментуючи заяву глави МЗС РФ Сергій Лаврова про “гарантії безпеки” від Росії для НАТО, він назвав це частиною інформаційної гри Кремля.

У ЦПД вважають, що поки найкраще на Заході цій грі протистоїть Трамп з його ядерною субмариною.

Що передувало

У вівторок, 28 жовтня, речниця самопроголошеного президента Білорусі Наталія Ейсмонт заявила, що російський ракетний комплекс Орєшнік заступить на бойове чергування в Білорусі в грудні 2025 року.

Також Лавров, виступаючи на конференції у Мінську, заявив, що у Росії нібито “немає і не було намірів нападати на будь-яку країну з нинішніх членів НАТО і Євросоюзу”.

За його словами, Москва готова “закріпити” цю позицію у майбутніх гарантіях безпеки для цієї частини Євразії.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.