Третю ніч поспіль Москву атакують дрони, порушивши повітряний рух навколо столиці РФ.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на заяви російської влади.

Вибухи у Москві 29 жовтня: що відомо

Міністерство оборони РФ стверджувало, що підрозділи ППО начебто “знищили” 57 дронів протягом трьох годин, починаючи з 20:00 за місцевим часом.

Серед них – чотири дрони над Московською областю та вісім над сусідніми регіонами.

– Силами ППО збито три безпілотники, що летіли на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб, – заявив мер Москви Сергій Собянін.

Згодом він повідомив про начебто “збиття” ще трьох дронів.

У Росавіації повідомили, що два з чотирьох московських аеропортів – Домодєдово та Жуковський – тимчасово закривалися з міркувань безпеки.

Тим часом жителі Одинцовського міського округу (Підмосков’я) повідомляють у місцевих пабліках про звуки вибухів. Пишуть, що чули не менше десяти гучних звуків, схожих на вибухи.

Повідомлень про пошкодження не надходило. Росія зазвичай надає обмежену інформацію про наслідки ударів на своїй території.

В останні місяці Київ регулярно проводить удари дронами великої дальності по регіонах Росії, пояснюючи, що мета – уражати військові та промислові об’єкти, виснажувати воєнну економіку РФ та демонструвати росіянам, що конфлікт більше не є далеким.

Нагадаємо, у попередні дві ночі (26 та 27 жовтня) дрони також атакували столицю РФ.

