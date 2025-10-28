Третью ночь подряд Москву атакуют дроны, нарушив воздушное движение вокруг столицы РФ.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявления российских властей.

Взрывы в Москве 29 октября: что известно

Министерство обороны РФ утверждало, что подразделения ПВО якобы “уничтожили” 57 дронов в течение трех часов, начиная с 20:00 по местному времени.

Среди них – четыре дрона над Московской областью и восемь над соседними регионами.

— Силами ПВО сбиты три беспилотника, летевшие на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Впоследствии он сообщил о якобы “сбитии” еще трех дронов.

В Росавиации сообщили, что два из четырех московских аэропортов – Домодедово и Жуковский – временно закрывались из соображений безопасности.

Тем временем жители Одинцовского городского округа (Подмосковье) сообщают в местных пабликах о звуках взрывов. Пишут, что слышали не менее десяти громких звуков, похожих на взрывы.

Сообщений о повреждениях не поступало. Россия обычно предоставляет ограниченную информацию о последствиях ударов на своей территории.

В последние месяцы Киев регулярно наносит удары дронами большой дальности по регионам России, объясняя, что цель – поражать военные и промышленные объекты, истощать военную экономику России и демонстрировать россиянам, что конфликт больше не является далеким.

Напомним, что в предыдущие две ночи (26 и 27 октября) дроны также атаковали столицу РФ.

