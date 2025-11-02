Двоє військовополонених із Північної Кореї, що були захоплені Силами оборони України на Курщині, заявили про бажання перейти до Південної Кореї.

Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap, посилаючись на заяву голови організації північнокорейських утікачів Об’єднана національна солідарність Чана Се Юля.

Полонені КНДР просяться до Південної Кореї

Чан повідомив, що документалістка та продюсерка Кім Йонґ Мі зустрілася з двома північнокорейськими військовополоненими Пеком та Лі та розповіла частину розмови й оприлюднила фото.

Розмова з військовополоненими з КНДР відбулася 28 жовтня у таборі для військовополонених під Києвом.

Yonhap пише, що побачивши документалістку, обидва чоловіки заплакали й попросили: Будь ласка, заберіть нас із собою.

Депутат правлячої партії Кореї Народна сила Ю Йонґ Вон, який зустрічався з ними наприкінці лютого, повідомляв, що полонений Лі вже просився перейти до Республіки Корея. Проте полонений Пек вагався, кажучи, що йому треба все обдумати.

Цього разу обидва полонені одностайно заявили про свій намір утекти на Південь і попросили допомоги для цього, пише видання.

Yonhap зазначає, що на оприлюднених фото обидва полонені були одягнені в чорні пуховики та виглядали “загалом охайно і доглянуто”. Також зазначається, що біля ліжка одного з них помітили намальований від руки портрет Кім Чен Ина, прикріплений просто до стіни.

View this post on Instagram A post shared by 연합뉴스 공식 인스타그램 (@yonhap_news)

За словами голови Чана Се Юля, полонені щодня по кілька разів проводять сенґхваль чонхва – це ритуал самокритики та взаємної критики, який у КНДР проводять регулярно. Вони виголошують клятви вірності Кім Чен Ину, іноді заявляючи: Якби в нас була граната – ми підірвали б себе.

Також повідомляється, що Кім Йонґ Мі передала полоненим листи, написані вручну північнокорейськими втікачами, а також їду та інші дрібні подарунки. У відповідь полонені попросили надіслати ліки для очей, теплий одяг, зокрема светри й штани, а також сигарети, ручки та книжки.

Нагадаємо, у січні 2025 року президент Володимир Зеленський повідомив, що на Курщині українські військові взяли у полон солдатів Північної Кореї, які воювали на боці росіян.

