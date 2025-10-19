Більшість громадян Німеччини не підтримують грошові виплати українським біженцям і вважають, що чоловіки призовного віку мають повернутися до України.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом дослідження громадської думки INSA на замовлення видання Bild, пише DW.

Більшість німців проти виплат українським переселенцям

Згідно з опитуванням, лише 17% респондентів відповіли “так” або “скоріше так” на запитання, чи повинні всі українські біженці в Німеччині отримувати громадянську допомогу.

66% опитаних висловилися проти таких виплат, обравши категоричне “ні”. Ще 7% зазначили, що їм байдуже, а 10% не змогли відповісти.

На запитання, чи мають українські чоловіки призовного віку, які нині проживають у Німеччині, повернутися в Україну, 62% учасників опитування відповіли ствердно.

Проти висловилися лише 18%, 8% заявили, що не мають думки з цього приводу, а 12% не надали відповіді.

В опитуванні взяли участь 1003 респонденти. Воно проводилося 16-17 жовтня.

Скільки українців отримують допомогу у Німеччині

За даними Федерального агентства з праці Німеччини, станом на березень цього року правом на отримання громадянської допомоги, яку виплачують шукачам роботи та малозабезпеченим, користувалися 701 тис. українців.

З них 502 тис. є працездатними особами віком від 15 до 66 років.

У серпні уряд Німеччини підготував законопроєкт, який передбачає зменшення державних виплат для новоприбулих українських біженців.

Прем’єр-міністр федеральної землі Баварія Маркус Зьодер закликав посилювати “стимули до праці” у країні, зокрема й для українців, які отримали притулок у Німеччині.

Він також виступив за скасування виплати соціальної допомоги “бюргергельд” для українських біженців – її надають тим, хто шукає роботу, або тим, чий дохід є недостатнім для самозабезпечення.

Зьодер вважає, що через наявність соціальних виплат багато українців не прагнуть працевлаштуватися в Німеччині.

