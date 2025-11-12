Цього року мирні переговори з РФ завершилися майже без результату, через що їх наразі припинено, повідомив перший заступник глави МЗС України Сергій Кислиця.

Мирні переговори між Україною та РФ

В інтерв’ю The Times Сергій Кислиця заявив, що оскільки цьогорічні мирні переговори завершилися з незначним прогресом, їх тепер припинено.

Він зазначив, що з літа боротьба полягала у тому, щоб домогтися більшої кількості дій від міжнародних партнерів України, аби спонукати кремлівського диктатора Володимира Путіна до зустрічі віч-на-віч із президентом України Володимиром Зеленським.

Крім того, зазначається, що не дивлячись на те, що Кислиця був відкритий до прогресу на шляху до миру, він, здається, не здивований тим, що переговори з російською делегацією дали обмежені результати.

– Важливо розуміти, що в умовах диктатури неможливо вести дискусії з переговорними групами, які представляють диктатора. Вони мають дуже жорсткий мандат і повинні захищати будь-які позиції, які їм надали. Крім того, у вас були люди, які контролювали один одного, а потім вони звітували один одному, наскільки жорстко вони викладали свою позицію, – сказав він.

До того ж, Кислиця додав, що “у російській системі вам доводиться мати справу безпосередньо з диктатором”.

Нагадаємо, Україна та РФ провели три раунди переговорів у Стамбулі – у травні, червні та липні 2025 року.

Під час зустрічей делегація нашої країни підтвердила готовність до негайного припинення вогню та чітко окреслила ключові вимоги: зупинку бойових дій, режим тиші по всій лінії фронту й припинення ударів по цивільній інфраструктурі.

Проте Кремль не лише відмовився погодитися на перемир’я, а й після другого раунду переговорів передав Україні так званий “меморандум”, у якому висунула низку ультимативних вимог.

Як відомо, основним практичним результатом переговорів стали домовленості щодо обміну полоненими.

Водночас нещодавно іноземні ЗМІ повідомили, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара готова прийняти четвертий раунд переговорів і можливий саміт лідерів України та Росії у Стамбулі.

