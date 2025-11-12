В этом году мирные переговоры с РФ завершились почти без результата, из-за чего они прекращены, сообщил первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица.

Мирные переговоры между Украиной и РФ

В интервью The Times Сергей Кислица заявил, что поскольку мирные переговоры в этом году завершились с незначительным прогрессом, они теперь прекращены.

Он отметил, что с лета борьба заключалась в том, чтобы добиться большего количества действий от международных партнеров Украины, чтобы побудить кремлевского диктатора Владимира Путина к личной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, издание отмечает, что несмотря на то, что Кислица был открыт к прогрессу на пути к миру, он, кажется, не удивлен тем, что переговоры с российской делегацией дали ограниченные результаты.

– Важно понимать, что в условиях диктатуры невозможно вести дискуссии с переговорными группами, которые представляют диктатора. Они имеют очень жесткий мандат и должны защищать любые позиции, которые им предоставили. Кроме того, у вас были люди, которые контролировали друг друга, а затем они отчитывались друг другу, насколько жестко они излагали свою позицию, – сказал он.

К тому же Кислица добавил, что “в российской системе вам приходится иметь дело непосредственно с диктатором”.

Напомним, Украина и РФ провели три раунда переговоров в Стамбуле – в мае, июне и июле 2025 года.

В ходе встречи делегация нашей страны подтвердила готовность к немедленному прекращению огня и четко обозначила ключевые требования: остановку боевых действий, режим тишины по всей линии фронта и прекращение ударов по гражданской инфраструктуре.

Однако Кремль не только отказался согласиться на перемирие, но после второго раунда переговоров передал Украине так называемый “меморандум”, в котором выдвинул ряд ультимативных требований.

Как известно, основным практическим результатом переговоров стали договоренности по обмену пленными.

В то же время недавно иностранные СМИ сообщили, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова принять четвертый раунд переговоров и возможный саммит лидеров Украины и России в Стамбуле.

