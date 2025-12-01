Міжвідомчий указ про 12-й пакет військової допомоги Україні від Італії набув чинності.

Декрет від 14 листопада опубліковано в Офіційному віснику Італії.

Що відомо про 12-й пакет військової допомоги від Італії

Декрет підписаний міністром оборони Італії Гвідо Крозетто та погоджений із міністрами закордонних справ та економіки.

– Штаб оборони уповноважений застосовувати найшвидші процедури, щоб забезпечити своєчасну доставку транспортних засобів, матеріалів та військового обладнання, – йдеться в указі.

Перелік військового обладнання міститься у секретному документі, складеному Генеральним штабом Збройних сил Італії.

Як і у попередніх випадках, його зміст не оприлюднюється з міркувань безпеки.

Згідно з указом, транспортні засоби, матеріали та обладнання “передаються отримувачу безкоштовно”.

Нагадаємо, уряд Джорджиї Мелоні надав Україні 11 пакетів допомоги з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Загальна вартість цих пакетів становить від €2,5 млрд до €3 млрд.

За неофіційними даними, Італія передала Києву дві батареї систем ППО SAMP/T.

У жовтні повідомлялося, що дванадцятий пакет військової допомоги Україні від Італії може бути готовий до кінця 2025 року.

Крім того, Італія дала сигнал про готовність приєднатися до ініціативи НАТО PURL щодо закупівлі американського озброєння, зокрема ракет Patriot, за рахунок європейських коштів.

