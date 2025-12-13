Вночі ударні дрони вчергове атакували Саратовський нафтопереробний завод, що в Саратовській області Росії.

Про це повідомляє телеграм-канал Exilenova+.

Атака на Саратовський НПЗ 13 грудня: що відомо

Пізно ввечері 12 грудня лунали вибухи у Саратовській області, працювала російська протиповітряна оборона.

Зараз дивляться

Місцеві жителі повідомляли про прильоти по нафтопереробному заводу, там почалася пожежа. До заводу направили пожежні машини.

Губернатор Саратовської області повідомив, що під час атаки дронів постраждало кілька квартир у житловому будинку, також вибило вікна у дитячому садку та поліклініці.

За його словами, в результаті атаки загинуло дві людини.

Фото: Exilenova+

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.