Лідери Європейського Союзу підтвердили намір і надалі нарощувати тиск на Росію з метою припинення її війни проти України. Відповідна позиція зафіксована у висновках саміту ЄС, що відбувся 18 грудня у Брюсселі.

20-й пакет санкцій проти РФ

У документі зазначається, що ЄС налаштований підтримувати й посилювати санкційний тиск, аби змусити Росію зупинити агресію та перейти до змістовних мирних переговорів.

Європейська рада звернулася до Ради ЄС із закликом продовжити роботу над черговим, 20-м пакетом обмежувальних заходів, щоб забезпечити його ухвалення якомога швидше після представлення на початку 2026 року.

Також наголошено на важливості тісної координації санкційної політики з країнами G7 та іншими партнерами, зокрема у частині протидії обходу вже чинних обмежень.

Окремо лідери ЄС підбили підсумки заходів, спрямованих на обмеження діяльності так званого тіньового флоту Росії.

За оцінкою Європейської ради, ці кроки вже призвели до скорочення енергетичних доходів РФ, у зв’язку з чим позитивно відзначено нещодавнє ухвалення додаткових санкцій у цій сфері.

У висновках також міститься заклик до держав-членів ЄС активізувати скоординовані дії та поглибити співпрацю з партнерами G7, зокрема з портовими й прибережними країнами, державами прапора третіх країн та всіма учасниками екосистеми тіньового флоту.

Метою цих заходів визначено подальше зниження енергетичних прибутків Росії та мінімізацію ризиків, які створює діяльність такого флоту.

Нагадаємо, Європейська рада запровадила санкції щодо 41 судна, що входять до складу російського “тіньового флоту” нафтових танкерів.

