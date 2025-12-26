Уночі проти 26 грудня російський Волгоград зазнав атаки безпілотників — у Красноармійському районі міста пролунали десятки вибухів, після чого спалахнула пожежа поблизу нафтопереробного заводу Лукойл-Волгограднефтепереработка.

Про це повідомляють російські ЗМІ та місцеві телеграм-канали.

Атака на Волгоград 26 грудня: що відомо

За повідомленнями місцевих джерел, у районі нафтопереробного заводу Лукойл-Волгограднефтепереработка пролунало щонайменше 20 вибухів.

Після цього очевидці зафіксували сильну пожежу поблизу підприємства, яке є одним із ключових об’єктів паливної інфраструктури регіону.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що російська протиповітряна оборона нібито відбила атаку ударних безпілотників.

Водночас він запевнив, що за офіційною версією постраждалих і пошкоджень немає.

Міністерство оборони РФ заявило, що за ніч над регіоном було збито 34 безпілотники.

На тлі загрози БпЛА аеропорт Волгограда понад шість годин не працював — Росавіація вводила план Килим.

Інформація про реальні масштаби пошкоджень нафтопереробного заводу наразі уточнюється.

Нагадаємо, що вночі проти 25 грудня Сили оборони України завдали ударів по інфраструктурі морського порту Темрюк у Краснодарському краї та по військовому аеродрому в районі міста Майкоп.

У порту Темрюк було зафіксовано вибухи та займання двох резервуарів із нафтопродуктами на площі близько 2 тис. м².

Також було уражено військовий аеродром у Майкопі, де виникла пожежа, а на тимчасово окупованих територіях — об’єкти ППО, ремонтні підрозділи та радіолокаційні станції противника.

