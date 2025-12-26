У Волгограді пролунали десятки вибухів: біля НПЗ зафіксували пожежу
Уночі проти 26 грудня російський Волгоград зазнав атаки безпілотників — у Красноармійському районі міста пролунали десятки вибухів, після чого спалахнула пожежа поблизу нафтопереробного заводу Лукойл-Волгограднефтепереработка.
Про це повідомляють російські ЗМІ та місцеві телеграм-канали.
Атака на Волгоград 26 грудня: що відомо
За повідомленнями місцевих джерел, у районі нафтопереробного заводу Лукойл-Волгограднефтепереработка пролунало щонайменше 20 вибухів.
Після цього очевидці зафіксували сильну пожежу поблизу підприємства, яке є одним із ключових об’єктів паливної інфраструктури регіону.
Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що російська протиповітряна оборона нібито відбила атаку ударних безпілотників.
Водночас він запевнив, що за офіційною версією постраждалих і пошкоджень немає.
Міністерство оборони РФ заявило, що за ніч над регіоном було збито 34 безпілотники.
На тлі загрози БпЛА аеропорт Волгограда понад шість годин не працював — Росавіація вводила план Килим.
Інформація про реальні масштаби пошкоджень нафтопереробного заводу наразі уточнюється.
Нагадаємо, що вночі проти 25 грудня Сили оборони України завдали ударів по інфраструктурі морського порту Темрюк у Краснодарському краї та по військовому аеродрому в районі міста Майкоп.
У порту Темрюк було зафіксовано вибухи та займання двох резервуарів із нафтопродуктами на площі близько 2 тис. м².
Також було уражено військовий аеродром у Майкопі, де виникла пожежа, а на тимчасово окупованих територіях — об’єкти ППО, ремонтні підрозділи та радіолокаційні станції противника.