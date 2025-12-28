Трамп готовий представити гарантії безпеки для України на розгляд Конгресу – CNN
- Йдеться про комплекс гарантій безпеки, подібний до статті 5 НАТО.
- Зокрема, пакет гарантій безпеки передбачає стримування подальшої агресії РФ.
- Також у документі прописані механізми деескалації та моніторинг виконання майбутньої мирної угоди.
Винести на розгляд Конгресу підтримані США гарантії безпеки для України в межах майбутньої мирної угоди з Росією готовий президент США Дональд Трамп.
Трамп готовий винести на розгляд Конгресу гарантії безпеки для України
Як пише CNN з посиланням на американських посадовців, йдеться про комплекс гарантій безпеки, подібний до статті 5 НАТО, який був узгоджений на початку місяця протягом двох днів переговорів у Берліні за участі представників України, США та європейських країн.
Пакет передбачає стримування подальшої російської агресії, механізми деескалації та моніторинг виконання майбутньої мирної угоди, а також наслідки для Росії у разі її порушення.
– Це найпотужніший набір безпекових протоколів, який вони коли-небудь бачили. Це надзвичайно сильний пакет, — заявив високопосадовець США.
Інший американський посадовець зауважив, що Трамп назвав цей пакет “платиновим стандартом” того, що США можуть запропонувати Україні, і готовий подати його на розгляд Конгресу.
Посадовці додають, що, на думку Трампа, він зможе переконати Москву погодитися на такі гарантії безпеки у межах мирного врегулювання. Водночас РФ, за їхніми даними, продемонструвала відкритість до вступу України в ЄС у рамках будь-якої мирної угоди.
Нагадаємо, що 28 грудня Дональд Трамп провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Це сталося перед зустріччю із президентом України Володимиром Зеленським, яка має пройти сьогодні у головній їдальні резиденції Мар-а-Лаго.