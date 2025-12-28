Трамп готовий приїхати в Україну, якщо це допоможе укладанню мирної угоди
- Дональд Трамп заявив, що у нього немає проблем із тим, щоб приїхати в Україну, особливо, якщо це сприятиме швидшому закінченню війни.
- Водночас він зазначив, що наразі не бачить такої потреби.
Президент США Дональд Трамп заявив, що не має планів приїзду в Україну, проте не виключає цього, якщо це сприятиме досягненню мирної угоди.
Трамп про можливий візит до України
Під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським Трамп різко відреагував на запитання журналістки щодо його можливого приїзду в Україну, не давши їй договорити він сказав:
– У мене немає проблем із тим, щоб це зробити.
Трамп підкреслив, що наразі немає ані домовленості про його приїзд, ані очевидної для нього необхідності для візиту в Україну:
– Ми це не передбачаємо – щоби укласти цю угоду, немає потреби у моєму проїзді.
Водночас Трамп визнав, що отримав запрошення від української сторони “приїхати і виступити у їхньому парламенті”.
– Не знаю, чи це допоможе, але я думаю, що це імовірно допоможе, – сказав він.
Президент Зеленський втрутився у його монолог із підтвердженням: “Ми завжди раді вас запросити”.
Підсумовуючи, Трамп не виключив, проте й не підтвердив можливість візиту.
– Я не впевнений, що потреба у цьому буде, але якщо це допоможе зберегти 25 тисяч життів на місяць я звісно захочу це зробити, – заявив він.
Нагадаємо, що 28 грудня президент України Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрілися у Мар-а-Лаго.