Президент США Дональд Трамп заявив, що не має планів приїзду в Україну, проте не виключає цього, якщо це сприятиме досягненню мирної угоди.

Трамп про можливий візит до України

Під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським Трамп різко відреагував на запитання журналістки щодо його можливого приїзду в Україну, не давши їй договорити він сказав:

– У мене немає проблем із тим, щоб це зробити.

Трамп підкреслив, що наразі немає ані домовленості про його приїзд, ані очевидної для нього необхідності для візиту в Україну:

– Ми це не передбачаємо – щоби укласти цю угоду, немає потреби у моєму проїзді.

Водночас Трамп визнав, що отримав запрошення від української сторони “приїхати і виступити у їхньому парламенті”.

– Не знаю, чи це допоможе, але я думаю, що це імовірно допоможе, – сказав він.

Президент Зеленський втрутився у його монолог із підтвердженням: “Ми завжди раді вас запросити”.

Підсумовуючи, Трамп не виключив, проте й не підтвердив можливість візиту.

– Я не впевнений, що потреба у цьому буде, але якщо це допоможе зберегти 25 тисяч життів на місяць я звісно захочу це зробити, – заявив він.

Нагадаємо, що 28 грудня президент України Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрілися у Мар-а-Лаго.

