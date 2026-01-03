Авіаційні удари по Венесуелі стали наслідком тривалої кампанії тиску Сполучених Штатів на уряд президента Ніколаса Мадуро, який адміністрація Дональда Трампа звинувачує у наповненні США наркотиками та членами банд.

У п’ятницю вночі США здійснили повітряні удари по всій Венесуелі, а перед світанком американська авіація атакувала столицю Каракас. Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що американські війська захопили президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину Силію Флорес та вивезли їх із країни.

Генеральний прокурор США Пем Бонді заявила, що подружжя постане перед судом у Нью-Йорку за звинуваченням у причетності до наркотероризму.

Атака і захоплення Мадуро відбулися після кількох місяців інтенсивної кампанії тиску США проти Венесуели. З вересня США тримали величезний флот біля узбережжя Венесуели і атакували танкери та судна, які, як стверджується, перевозили наркотики.

Це найбільша операція США в Латинській Америці з часів вторгнення в Панаму в 1989 році.

Бомбардування Венесуели та захоплення Мадуро є серйозною ескалацією кампанії США. Наразі майбутнє правлячого режиму Венесуели залишається невизначеним.

Чому Трамп напав на Венесуелу

Трамп звинувачує Ніколаса Мадуро у тому, що до Сполучених Штатів заїхали сотні тисяч венесуельських мігрантів. З 2013 року із Венесуели через економічну кризу та репресії втекло щонайменше 8 млн громадян.

Без доказів Трамп звинуватив Мадуро в “опорожненні в’язниць і психіатричних лікарень” та примусі ув’язнених мігрувати до США. Крім того, для Трампа гостро стоїть питання боротьби з наркоторгівлею.

Дональд Трамп називає два венесуельські злочинні угруповання – Tren de Aragua та Cartel de los Soles – іноземними терористичними організаціями й заявив, що останнє очолює сам Мадуро. Аналітики зазначають, що Cartel de los Soles – це не ієрархічна група, а термін, яким описують корумпованих чиновників, які дозволили транзит кокаїну через Венесуелу.

Трамп також заявив, що визнає уряд Мадуро іноземною терористичною організацією.

Мадуро категорично заперечує причетність до картелю, і звинувачує США у спробі усунути його від влади та заволодіти величезними нафтовими запасами Венесуели.

США посилили тиск на Венесуелу

З другим терміном президентства Дональда Трампа тиск на уряд Мадуро посилювався.

Адміністрація подвоїла винагороду за інформацію, що призведе до затримання Ніколаса Мадуро. У вересні американські війська почали атакувати судна, які, за їхніми словами, перевозили наркотики до США. Внаслідок таких атак загинуло понад 110 осіб.

Адміністрація Трампа стверджує, що бере участь у збройному конфлікті з імовірними наркоторговцями. Проте юристи вважають, що ці удари не спрямовані проти законних військових цілей. Колишній головний прокурор Міжнародного кримінального суду заявив, що військова кампанія США підпадає під категорію планового, систематичного нападу на цивільне населення в мирний час.

Білий дім у відповідь заявив, що намагається захистити США від картелів.

У жовтні Дональд Трамп заявив, що дав дозвіл ЦРУ проводити таємні операції на території Венесуели.

США також посилила фінансовий тиск на Мадуро, оголосивши повну морську блокаду нафтових танкерів, що входять і виходять з Венесуели. Нафта є основним джерелом доходів Венесуели.

США також розгорнули сили в Карибському басейні, щоб зупинити потік наркотиків до США.

Чи завалює Венесуела США наркотиками

За словами експертів, наркотики з Венесуели становлять незначний відсоток світового наркотрафіку. Це більше транзитна країна, через яку везуть наркотики з інших країн.

Сусідня Колумбія є найбільшим у світі виробником кокаїну. Згідно з доповіддю Управління США з боротьби з наркотиками (DEA) за 2020 рік, майже три чверті кокаїну надходить через Тихий океан, і лише невеликий відсоток переправляють Карибським морем.

Фентаніл — це синтетичний наркотик, у 50 разів сильніший за героїн. Він є основною причиною смертей від передозування опіоїдами в США. Однак фентаніл виробляється переважно в Мексиці і потрапляє до США суходолом.

У звіті DEA Венесуела не згадується як країна походження фентанілу.

Як Мадуро прийшов до влади

Ніколас Мадуро, колишній водій автобуса і профспілковий лідер, здобув популярність під керівництвом лівого президента Уго Чавеса. Мадуро є президентом з 2013 року.

За 26 років, що Чавес і Мадуро перебували при владі, їхня партія отримала контроль над ключовими інституціями, зокрема й над Національною асамблеєю, більшою частиною судової влади та виборчою радою.

Під час президентських виборів у 2024 році Мадуро оголосили переможцем. Хоча опозиція заявила, що її кандидат Едмундо Гонсалес отримав більшість голосів.

Чисельність сил США в Карибському басейні

США розгорнули в Карибському басейні 15 тис. військовослужбовців. Там також перебувають авіаносці, есмінці з ракетною зброєю та десантні кораблі. Зокрема у Карибському басейні є USS Gerald Ford, найбільший авіаносець у світі.

10 грудня американські вертольоти злетіли з USS Gerald Ford та захопили нафтовий танкер біля Венесуели. У США заявили, що танкер перевозив нафту з Венесуели та Ірану, на яку накладено санкції. Згодом США затримали ще два танкери біля Венесуели.

За даними Агентства з енергетичної інформації США (EIA), у 2023 році Венесуела видобула лише 0,8% світової сирої нафти. Наразі країна експортує близько 900 тис. барелів на день. Основний покупець — Китай.